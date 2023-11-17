Байден подписал временный бюджет без помощи Украине во избежание шатдауна — Finance.ua
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Байден подписал временный бюджет без помощи Украине во избежание шатдауна

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Байден подписал временный бюджет без помощи Украине во избежание шатдауна
Байден подписал временный бюджет без помощи Украине во избежание шатдауна
Президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание прекращения работы правительства, не содержащего финансирования поддержки ни Украины, ни Израиля.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Белый дом.
Сенат США окончательно одобрил пакет вечером в среду примерно за 48 часов до крайнего срока перед остановкой работы правительства в полночь пятницы. Проект продолжит финансирование работы правительства до середины января — начала февраля.
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Законопроект продолжает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетика. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.
Таким образом, Байден перенес борьбу с республиканцами в Конгрессе США за федеральный бюджет в новый год.
Законопроект о расходах не включает просьбу Белого дома почти на 106 миллиардов долларов, охватывающий помощь Израилю и Украине.
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Напомним, объединенный пакет законопроектов, включающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируется рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будут праздновать в США 23 ноября.
Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявлял, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, разбирательство может состояться в декабре.
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Администрация Байдена призывает Конгресс как можно скорее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороноспособности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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