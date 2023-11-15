США предоставят $1 миллион Международному центру по расследованию военных преступлений рф — Finance.ua

США предоставят $1 миллион Международному центру по расследованию военных преступлений рф Сегодня 11:48 — Казна и Политика

Международный уголовный суд в Гааге, Фото: Everett Collection

Государственный департамент США предоставит $1 млн для поддержки деятельности Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), созданного в Гааге.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера.

Как отмечается, поскольку россия продолжает грубо нарушать международное право, а война диктатора владимира путина с Украиной продолжает приносить чрезвычайные страдания, «Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на работе с Украиной и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за международные преступления, совершенные в Украине».

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«В рамках нашей неуклонной приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины, а также содействию всеобъемлющему правосудию и привлечению к ответственности за международные преступления против Украины и ее народа Государственный департамент США предоставит $1 млн Международному центру по преследованию за преступление агрессии против Украины, который был создан Гааге при Евроюсте при поддержке Еврокомиссии», — говорится в заявлении.

Как отмечается, ICPA будет способствовать расследованию преступлений россии, предоставляя Украине и странам-партнерам площадку для сотрудничества в создании максимально убедительных доказательств будущего судебного преследования.

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«Прокуроры разных правовых систем, включая наших, уже работают вместе в ICPA, чтобы собрать и поделиться ключевыми доказательствами, а также провести надежные и независимые расследования», — отмечается в заявлении.

США также призвали других поддержать ICPA и внести свой вклад в международные усилия по обеспечению справедливости для Украины и ответственности за войну россии.

Справка Finance.ua:

Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) официально начал свою работу 3 июля и будет действовать на базе Евроюста.

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Укрінформ По материалам:

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