ЕС профинансирует создание офиса международного Реестра убытков Украины в Гааге — Finance.ua

ЕС профинансирует создание офиса международного Реестра убытков Украины в Гааге Сегодня 11:02 — Казна и Политика

ЕС профинансирует создание офиса международного Реестра убытков Украины в Гааге

Европейский Союз готов финансировать создание международного реестра убытков и заказ помещений для этого учреждения в Гааге.

Об этом сказал еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

Еврокомиссар в ходе неформальной встречи министров юстиции стран-членов Совета Европы в Риге отметил, что ЕС обязан обеспечить содержательные процессы по оплате репараций за потери, которые россия нанесла народу Украины во время войны.

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«В этом смысле, я счастлив объявить, что ЕС будет участвовать в возмещении необходимых затрат для основания Реестра убытков, в частности, в заказе соответствующих помещений в Гааге и в развитии соответствующей цифровой платформы», — сказал Рейндерс.

Кроме того, ЕС рассматривает создание международного Реестра ущерба как первый важный шаг к созданию будущего международного инструмента по выплате финансовых компенсаций для Украины.

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Еврокомиссар добавил, что, учитывая беспрецедентный масштаб международной поддержки Украины, ЕС прилагает усилия для координации всех международных инициатив по привлечению рф к ответственности.

Напомним, исполнительным директором Реестра ущерба, причиненного агрессией российской федерации против Украины, назначен основатель и партнер юридической фирмы «Астерс», член совещательного совета Школы права Украинского католического университета Маркиян Ключковский.

Правительство Нидерландов 17 февраля официально предоставило принципиальное согласие на предложение Украины о создании в Гааге международной организации — Реестра ущерба, причиненного Украине российской агрессией.

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Економічна Правда По материалам:

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