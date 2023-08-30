Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного Украине от агрессии рф — Finance.ua

Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного Украине от агрессии рф Сегодня 17:45 — Мир

Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы Реестру ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

«Этот шаг подчеркивает поддержку Швейцарией пострадавших от войны и политического процесса восстановления Украины, который Швейцария инициировала совместно с украинским правительством на Конференции по восстановлению Украины в 2022 году в Лугано», — говорится в сообщении.

Членство Швейцарии в Реестре ущерба в скором времени будет официально утверждено Советом Европы.

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Напомним, соглашение о реестре ущерба от агрессии рф было принято в мае на саммите Совета Европы в Исландии. Тогда к нему присоединились 43 государства.

Договор предусматривает создание базы данных для фиксации доказательств потерь или ущерба, нанесенного государству Украина, физическим и юридическим лицам через противоправные действия россии, начиная с 24 февраля 2022 года. Также в эту базу данных будут вносить денежные претензии пострадавших к рф.

Предполагается, что согласованные и подтвержденные претензии будут реализованы со временем, когда международное сообщество согласует механизм компенсации и источники его наполнения.

Європейська правда По материалам:

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