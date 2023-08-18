Швейцария ограничила въезд для владельцев российских проездных документов — Finance.ua

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Швейцария ограничила въезд для владельцев российских проездных документов

Мир
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Швейцария ограничила въезд для владельцев российских проездных документов
Швейцария ограничила въезд для владельцев российских проездных документов
Власти Швейцарии официально ввели ограничения на въезд выходцев из оккупированных россией территорий Украины и Грузии. Владельцы проездных документов, выданных российскими властями, не смогут получить шенгенскую визу, а также пересекать внешнюю границу Шенгена.
О новом регламенте въезда сообщила Schengen Visa Information.
«Лица из оккупированных россией территорий Украины и сепаратистских регионов Грузии не могут получить шенгенскую визу и пересекать внешние границы Шенгена по проездным документам, выданным россией. Федеральный совет принял этот регламент на заседании 16 августа 2023 года», — цитирует издание заявление Федерального совета Швейцарии.
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По данным Schengen Visa Information, Федеральный совет Швейцарии также подчеркнул, что отныне не признаются обычные и дипломатические паспорта, свидетельства о возвращении, удостоверения личности моряка и виды на жительство для лиц без гражданства, выданные российскими властями.
Что касается Украины, Федеральный совет подчеркнул, что в зависимости от региона установлены разные даты выдачи, после которых документы больше не принимаются.
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Что касается Грузии, Федеральный совет Швейцарии заявил, что все российские проездные документы, выданные жителям сепаратистских грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии после 26 августа 2008 года, не будут приниматься для получения шенгенской визы.
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Однако, несмотря на новые ограничения, Швейцария продолжит выдавать визы по гуманитарным причинам людям, которые бежали с оккупированных территорий Украины и Грузии.
Решение не принимать российские документы, выданные в оккупированных россиянами регионах, Совет ЕС принял в декабре прошлого года. Такие меры были предприняты для установления единой визовой политики и безопасности государств-членов ЕС.
После принятия этого решения несколько стран сразу решили больше не принимать проездные документы, выданные в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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