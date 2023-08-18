Швейцария ограничила въезд для владельцев российских проездных документов — Finance.ua

Швейцария ограничила въезд для владельцев российских проездных документов Сегодня 13:30 — Мир

Швейцария ограничила въезд для владельцев российских проездных документов

Власти Швейцарии официально ввели ограничения на въезд выходцев из оккупированных россией территорий Украины и Грузии. Владельцы проездных документов, выданных российскими властями, не смогут получить шенгенскую визу, а также пересекать внешнюю границу Шенгена.

О новом регламенте въезда сообщила Schengen Visa Information.

«Лица из оккупированных россией территорий Украины и сепаратистских регионов Грузии не могут получить шенгенскую визу и пересекать внешние границы Шенгена по проездным документам, выданным россией. Федеральный совет принял этот регламент на заседании 16 августа 2023 года», — цитирует издание заявление Федерального совета Швейцарии.

По данным Schengen Visa Information, Федеральный совет Швейцарии также подчеркнул, что отныне не признаются обычные и дипломатические паспорта, свидетельства о возвращении, удостоверения личности моряка и виды на жительство для лиц без гражданства, выданные российскими властями.

Что касается Украины, Федеральный совет подчеркнул, что в зависимости от региона установлены разные даты выдачи, после которых документы больше не принимаются.

Что касается Грузии, Федеральный совет Швейцарии заявил, что все российские проездные документы, выданные жителям сепаратистских грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии после 26 августа 2008 года, не будут приниматься для получения шенгенской визы.

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Однако, несмотря на новые ограничения, Швейцария продолжит выдавать визы по гуманитарным причинам людям, которые бежали с оккупированных территорий Украины и Грузии.

Решение не принимать российские документы, выданные в оккупированных россиянами регионах, Совет ЕС принял в декабре прошлого года. Такие меры были предприняты для установления единой визовой политики и безопасности государств-членов ЕС.

После принятия этого решения несколько стран сразу решили больше не принимать проездные документы, выданные в россии.

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УНН По материалам:

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