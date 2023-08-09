Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз — Finance.ua
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Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз

Мир
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Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз
Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз
Несмотря на беспокойство по безопасности, а также ограничения, введенные несколькими государствами — членами Европейского Союза, стало известно, что Германия выдала десятки тысяч виз гражданам россии с февраля 2022 года. Немецкие консульства выдали почти 32 000 национальных виз.
Об этом сообщает Schengen Visa Info.
Германия применяет менее ограничительные правила по выдаче виз и вида на жительство гражданам россии. Кроме 32 тысяч национальных виз, было выдано еще 51 тысячу шенгенских виз.
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Национальные визы выдавались гражданам россии, которые в основном въехали на территорию Германии по обычной шенгенской визе, действующей в течение 90 дней. После окончания этого периода россияне обращались за национальной визой, позволявшей им оставаться в стране на более длительный срок и устраиваться на работу.
Количество обычных шенгенских виз, выданных гражданам рф с февраля 2022 года, почти вдвое превышает количество национальных виз. Таких консульства выдали 51 тысячу. На основании шенгенской визы россияне могут въезжать в Германию, а также во все остальные страны, входящие в Шенгенскую зону.
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Между тем, поскольку эта виза действительна только в короткий период времени, считается, что все, кто не подал документы на национальную визу, уже вернулись в россию.
Кроме национальных и обычных шенгенских виз, как известно, Германия также выдавала гуманитарные визы россиянам — в основном журналистам, правозащитникам и людям, публично выступавшим против агрессии против Украины. В общей сложности россияне получили 1665 гуманитарных виз.

В каких странах тоже выдавали визы?

россиянам также выдали большое количество виз в других странах Шенгенского соглашения. Например, на три страны ЕС пришлось 60% всех виз, выданных гражданам россии — это:
  1. Финляндия (105 323 визы);
  2. Испания (154 450 виз);
  3. Италия (103 099 виз).
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Другие страны также предоставили значительное количество виз россиянам в прошлом году:
  • Греция (61 840);
  • Франция (55 285);
  • Германия (38 809);
  • Венгрия (25 081).
Официальные данные показывают, что уровень отказов гражданам россии составил 10,2%, что значительно ниже среднего показателя, который составляет 17,9%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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