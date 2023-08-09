Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз — Finance.ua

Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз Сегодня 21:30 — Мир

Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз

Несмотря на беспокойство по безопасности, а также ограничения, введенные несколькими государствами — членами Европейского Союза, стало известно, что Германия выдала десятки тысяч виз гражданам россии с февраля 2022 года. Немецкие консульства выдали почти 32 000 национальных виз.

Германия применяет менее ограничительные правила по выдаче виз и вида на жительство гражданам россии. Кроме 32 тысяч национальных виз, было выдано еще 51 тысячу шенгенских виз.

Национальные визы выдавались гражданам россии, которые в основном въехали на территорию Германии по обычной шенгенской визе, действующей в течение 90 дней. После окончания этого периода россияне обращались за национальной визой, позволявшей им оставаться в стране на более длительный срок и устраиваться на работу.

Количество обычных шенгенских виз, выданных гражданам рф с февраля 2022 года, почти вдвое превышает количество национальных виз. Таких консульства выдали 51 тысячу. На основании шенгенской визы россияне могут въезжать в Германию, а также во все остальные страны, входящие в Шенгенскую зону.

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Между тем, поскольку эта виза действительна только в короткий период времени, считается, что все, кто не подал документы на национальную визу, уже вернулись в россию.

Кроме национальных и обычных шенгенских виз, как известно, Германия также выдавала гуманитарные визы россиянам — в основном журналистам, правозащитникам и людям, публично выступавшим против агрессии против Украины. В общей сложности россияне получили 1665 гуманитарных виз.

В каких странах тоже выдавали визы?

россиянам также выдали большое количество виз в других странах Шенгенского соглашения. Например, на три страны ЕС пришлось 60% всех виз, выданных гражданам россии — это:

Финляндия (105 323 визы); Испания (154 450 виз); Италия (103 099 виз).

Другие страны также предоставили значительное количество виз россиянам в прошлом году:

Греция (61 840);

Франция (55 285);

Германия (38 809);

Венгрия (25 081).

Официальные данные показывают, что уровень отказов гражданам россии составил 10,2%, что значительно ниже среднего показателя, который составляет 17,9%.

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Телеканал 24 По материалам:

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