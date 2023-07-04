Латвия частично возобновила выдачу виз россиянам — Finance.ua
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Латвия частично возобновила выдачу виз россиянам

Мир
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Латвия частично возобновила выдачу виз россиянам
Латвия частично возобновила выдачу виз россиянам
Сегодня МИД Латвии возобновит прием заявлений на получение визы от граждан россии, но подать его могут только определенные категории, а каждое заявление будет рассматриваться индивидуально.
Об этом пишет латвийское Delfi.
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После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля Министерство иностранных дел Латвии возобновит принятие заявлений на получение визы от граждан россии в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом, сообщили в пресс-службе МИД.
Теперь заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы), члены семей граждан стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также лица, чей въезд связан с гуманитарными соображениями: например, в случае серьезной болезни близкого человека или участия в похоронах, а также в случаях, когда есть угроза безопасности или жизни человека.
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В МИД подчеркнули, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен будет с помощью документов доказать соответствие одной из упомянутых категорий исключения.
Напомним, прием заявлений на получение визы от россиян в посольствах Латвии за рубежом был временно приостановлен в связи с военным мятежом чвк «вагнер» и его главаря Евгения Пригожина в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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