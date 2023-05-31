ЕС осенью может отменить безвиз с третьими странами, включая Украину — Finance.ua

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ЕС осенью может отменить безвиз с третьими странами, включая Украину

Мир
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ЕС осенью может отменить безвиз с третьими странами, включая Украину
ЕС осенью может отменить безвиз с третьими странами, включая Украину
Европейская комиссия уже осенью 2023 года может пересмотреть правила безвизовых режимов ЕС с другими странами.
Комиссия сообщила, что начинает консультации по этому поводу с парламентом и Советом Е С.

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«Визовая политика ЕС тесно переплетается с нашей миграционной политикой. Лучшая визовая политика возымеет положительное влияние на наше управление миграцией. Согласование политики безвизового режима стран-соседей ЕС является ключевой основой для крепкого объединенного партнерства с нашими соседями в регионе», — объяснила комиссар внутренних дел Е С Ильва Йоханссон.

Как может измениться режим безвиза с ЕС

Еврокомиссия предупредила, что может включить в правила безвиза:
  • новые основания для остановки для устранения рисков;
  • адаптацию порогов для срабатывания механизма;
  • сделать процедуру остановки более эффективной и гибкой;
  • усиление положений мониторинга и отчетности.

Почему в ЕС опасаются безвиза

Ранее президент Е С Урсула фон дер Ляен заявила, что Комиссия готовит законодательные изменения к механизму остановки виз.
Безвизовая страна может стать транзитным центром для нелегальных въездов в ЕС, напомнили в Еврокомиссии. Так, в страны Западных Балкан в 2022 году свободно въезжали нелегальные мигранты, напомнили в ЕС.
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Также среди рисков для безопасности Еврокомиссия назвала схемы гражданства для инвесторов в странах с безвизовым режимом. ЕС считает, что представители организованной преступности и коррупционеры могут «приобрести» себе гражданство такой страны, чтобы без виз въезжать в ЕС.
В настоящее время у ЕС действует безвизовый режим с 61 страной, которые не входят в ЕС, включая Украину.
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25 стран имеют соглашения об отмене визового режима с ЕС, а 8 получили освобождение от визового режима в результате успешного завершения диалога о либерализации визового режима (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия, Молдова и Украина). В апреле этого года Косово получило обещание о безвизе с 1 января 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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