Италия приостановила выдачу «золотых виз» для россиян и белорусов — Finance.ua

Италия приостановила выдачу «золотых виз» для россиян и белорусов Сегодня 21:40 — Мир

Италия приостановила выдачу «золотых виз» для россиян и белорусов

Италия приостановила программу выдачи так называемых золотых виз в обмен на инвестиции для граждан россии и беларуси.

Об этом пишет Italy24.

Это произошло в середине июля, спустя почти полтора года после рекомендаций Еврокомиссии.

Министерство по делам предприятий и продукции Италии не сообщило причины такого решения.

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«Мы сообщаем об остановке программы для граждан россии и беларуси в соответствии с распоряжением президента комитета от 14 июля 2023 года в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского Союза», — написало ведомство.

Эта отсрочка с 28 марта 2022 года (дата рекомендации ЕС) означала, что за прошлый год страна выдала как минимум 32 российским гражданам двухлетнюю «инвесторскую» визу из 36 человек, которые ее запросили, что подтверждается данными, переданными тем же министерством.

В 2022 году россияне представляли первую национальность среди инвесторов, получивших визу по программе «Инвесторская виза в Италию» (Investor Visa for Italy), опередив американцев (12) и британцев (12), а также еще 23 богатых выходца из других стран.

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