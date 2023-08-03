Итальянский банк Intesa закрывает представительство в россии, но пока не выходит с рынка — Finance.ua
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Итальянский банк Intesa закрывает представительство в россии, но пока не выходит с рынка

Фондовый рынок
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Итальянский банк Intesa закрывает представительство в россии, но пока не выходит с рынка
Итальянский банк Intesa закрывает представительство в россии, но пока не выходит с рынка
Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo решил закрыть свое представительство в москве, хотя не смог получить разрешение на полный выход из рф из-за ограничений на продажу активов.
Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения, передает Reuters.
Имея около 900 человек в штате, в начале войны «Интеза россия» обслуживала только корпоративных клиентов через 27 отделений.
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Спикер Intesa рассказал, что закрытие представительства не повлияло на местный бизнес банка, над сокращением которого Intesa продолжает работать.
Агентство отмечает, что на банки еврозоны давят надзорные органы отрасли, чтобы они вышли из россии, и Intesa изучает варианты, среди которых может быть продажа собственным менеджерам банка.
Закрытие представительства вступит в силу в течение нескольких месяцев.

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По материалам:
Економічна Правда
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