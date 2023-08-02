Какие крупные международные банки продолжают работать в россии — исследование Сегодня 14:03 — Фондовый рынок

Какие крупные международные банки продолжают работать в россии — исследование

На март 2022 года в россии работали 52 банка с иностранным капиталом. За полтора года полномасштабной войны против Украины полностью вышли из российского рынка только 13 финучреждений.

Об этом говорится в специальном выпуске мониторинга KSE Institute в рамках проекта «Самосанкции/LeaveRussia».

Из крупных игроков ушли Societe Generale, Home Credit и PPF. Сворачивают или приостановили бизнес Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley, Crédit Agricolе и другие.

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Остаются в россии Raiffeisen Bank International, UniCredit Group, OTP Bank, Credit Europe Bank. Также остаются на российском рынке китайские, японские и южнокорейские учреждения: Bank of China, China Construction Bank, ICBC Bank, Agricultural Bank of China, Mizuho Bank и KEB HNB Bank.

В 2023 году полноценно или частично в россии продолжает работать 61 иностранный банк (в частности, банки с иностранным капиталом и их представительства) и финансовые компании платежных систем, по данным аналитиков Киевской школы экономики.

Общая прибыль банков, находящихся под иностранным контролем, в 2022 году превысила 211 млрд руб. (около $2,3 млрд).

На фоне сокращения кредитного портфеля иностранные банки увеличили объем привлеченных средств в основном от корпоративных клиентов. Причем крупнейшим иностранным игрокам удалось хорошо заработать как на процентах, так и на комиссиях, говорится в комментарии KSE Institute.

Среди тех, кто раскрыл годовую отчетность по российским стандартам отчетности, наибольшую прибыль показали входящие в системно значимые банки: Raiffeisen Bank International (RBI) за 2022 год заработал более 141 млрд руб. (свыше $1,5 млрд), Unicredit Group — почти 57 млрд руб. (свыше $0,6 млрд).

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