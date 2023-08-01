Сколько компаний уже вышло из россии и как это влияет на экономику страны — исследование KSE Сегодня 13:01 — Фондовый рынок

Сколько компаний уже вышло из россии и как это влияет на экономику страны — исследование KSE

В июле 2023 года KSE Institute идентифицировал еще 8 иностранных компаний, покинувших российский рынок, а их общее количество с начала полномасштабного вторжения уже достигло 262.

Об этом говорится в специальном выпуске мониторинга KSE Institute в рамках проекта «Самосанкции / LeaveRussia» о влиянии выхода иностранного бизнеса на экономику рф.

Данные исследования показывают, что:

количество компаний, продолжающих деятельность в россии — 1366;

количество компаний, которые сократили текущие операции и приостановили новые инвестиции — 515;

количество компаний, которые свернули российские операции — 1219;

количество компаний, завершивших выход из россии — 262.

По состоянию на 30 июля эксперты KSE Institute идентифицировали около 3 362 компаний, организаций и их брендов из 92 стран и 58 отраслей и их позицию относительно работы на рынке россии, около 40% из них публичны.

«Для ~1 480 публичных групп компаний мы также идентифицировали их операционный бизнес в рф и нашли данные за 2021 год до вторжения, что позволило подсчитать стоимость инвестированного в стране капитала (около $189,5 млрд), локальную выручку (на общую сумму $305, 6 млрд), локальные активы (на общую сумму $327,4 млрд), а также персонал (около 1,428 млн человек) и уплаченные налоги (около $25,2 млрд)», — отмечают эксперты.

1734 иностранные компании уже частично сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в рф.

По состоянию на 30 июля 262 компании, которые уже полностью вышли из россии, в 2021 году имели не менее 420,5 тыс. чел. персонала, $62,9 млрд годового дохода, $32,9 млрд капитала и $59,4 млрд активов.

Компании, объявившие о полном выходе из россии, имели 296,3 тыс. чел. персонала, $57,5 млрд годового дохода, $23,9 млрд капитала и $28,5 млрд активов.

Компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 92,2 тыс. чел. персонала, годовой доход в размере $28,6 млрд, $37,4 млрд капитала и $97,4 млрд активов.

Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в рф, резко возрастал до середины апреля 2022 г., то в течение последних 11 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется.

«Хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке россии. Тем не менее, если оперировать общими цифрами в базе данных KSE, около 36,3% компаний уже заявили о выходе с рынка россии или приостановили свою деятельность, но 40,6% все еще присутствуют в стране, 15,3% выжидают и только 7,8% совершили полный выход», — отмечают эксперты.

Как выход компаний влияет на экономику россии

Влияние на экономику россии только 262 полностью вышедших из страны компаний сложно недооценить, поскольку в 2021 году в них работало 29,4% персонала, занятого в иностранных компаниях, а компаниям принадлежало около 18,1% активов, 17,4% капитала, инвестированного иностранными компаниями в страну, и в 2021 году они генерировали выручки в 62,9 млрд дол. или 20,6% от всей выручки и уплатили ~4,0 млрд дол. налогов или 15,7% от общей суммы налогов, уплаченных компаниями, за которыми наблюдали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.