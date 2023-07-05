Украина из-за войны понесла прямые убытки почти на $149 миллиардов — KSE Сегодня 16:44

Украина из-за войны понесла прямые убытки почти на $149 миллиардов — KSE

В настоящее время прямые убытки Украины от российской агрессии составляют примерно 149 млрд долларов.

Об этом сообщил руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики (KSE) Максим Нефедов во время презентации цифровых инструментов фиксации преступлений россиян.

«Сейчас мы оцениваем прямые убытки от второго этапа российской агрессии, начавшегося в феврале 2022 года, примерно в 149 млрд долларов. Речь идет о прямом ущербе — уничтоженных зданиях, автомобилях, а не об общем объеме ущерба, который учитывает человеческие потери», — сказал Нефедов.

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Он рассказал, что в рамках проекта «россия заплатит» аналитики КШЭ работают с государственными органами и бизнесом, чтобы понять размер убытков и их последствия для экономики страны.

Кроме того, специалисты КШЭ также занимаются анализом потерь от разрушения Каховской ГЭС, чтобы «облегчить работу частным владельцам и заявителям».

Напомним, по данным Минэкономики, из-за подрыва Каховской ГЭС Украине нанесено по меньшей мере 2 млрд дол. прямого ущерба, речь идет о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии и промышленности.

Кроме того, в результате полномасштабного вторжения россии пострадали 8,6% общей площади жилищного фонда Украины. Сумма прямого ущерба — более 54 млрд долларов.

Укрінформ По материалам:

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