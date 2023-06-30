Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС оценивают примерно в 146 млрд грн — Finance.ua
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Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС оценивают примерно в 146 млрд грн

Казна и Политика
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Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС оценивают примерно в 146 млрд грн
Ущерб окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС оценивают примерно в 146 млрд грн
Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС составляет около 146 миллиардов гривен.
Об этом сообщил в пятницу министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
«Около 146 миллиардов гривен. Такая ориентировочная сумма причиненного окружающей среде ущерба от подрыва россией дамбы Каховской ГЭС», — отметил Стрелец в Facebook.
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При этом, по его словам, масштаб всего ущерба, причиненного окружающей среде войной в настоящее время, сложно сосчитать из-за невозможности собрать все данные.
«Подрыв россиянами Каховской ГЭС — спланированный террористический акт. Он полностью подпадает под определение экоцида. Важно, чтобы этот термин получил четкое определение в Римском уставе. Это нужно не только Украине, это нужно всему цивилизованному миру, чтобы в дальнейшем ни у одной страны не возникало намерений так грубо уничтожать окружающую среду», — заметил министр.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
УНН
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