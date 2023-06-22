Ущерб для экологии из-за подрыва Каховской ГЭС составляет 1,5 млрд долларов, — Шмыгаль
Общий экологический ущерб, возникший вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции, оценивается в сумму 1,5 млрд долларов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
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Сумма причиненного экологического ущерба включает в себя предварительные оценки ущерба, нанесенного сельскому хозяйству, инфраструктуре, жилью и расходам на восстановление самой станции.
Глава украинского правительства отметил, что общая стоимость восстановления Украины, оцененная Всемирным банком в $411 млрд, будет расти после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Напомним, российские войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Теракт вызвал масштабную экологическую катастрофу. Действия россиян привели к массовому мору рыбы и уничтожению редких видов животных. По подсчетам Кабинета министров, оккупанты нанесли окружающей среде ущерб на 55 млрд гривен.
Справка Finance.ua:
- согласно первой оценке Нацбанка, из-за разрушения Каховской ГЭС отрицательный вклад в изменение реального ВВП Украины составит 0,2%;
- по инициативе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры на заседании правительства было принято решение о выделении 980 млн грн для восстановления жилья пострадавшим из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС;
- для пострадавших от подтопления планируется единовременное денежное пособие. Каждому пострадавшему от подтопления человеку будет предоставлено пособие в размере 5 тыс. гривен.
Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия
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