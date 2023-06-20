Последствия взрыва ГЭС: площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии — Finance.ua
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Последствия взрыва ГЭС: площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии

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Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами привел к подтоплению более 50 тысяч гектаров украинских лесов. Эта территория больше площади лесов Исландии.
Об этом сообщает Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
«Некоторые цифры после российского теракта на Каховской ГЭС», — написал он.
В частности:
  • пятна машинных масел и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру. Они могут добраться до Средиземноморья;
  • более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплены и по меньшей мере половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии;
  • Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. Это ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов.
  • на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находят тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев.
«Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных», — добавил Ермак, подчеркнув, что за экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, оккупанты тщательно готовились и дважды минировали станцию ​​перед подрывом.
В результате 150 тонн нефти вылилось вместе с огромным количеством воды, затопив Херсонскую область и некоторые районы Николаевской области. А в Днепропетровской области, напротив, возникли проблемы с водой.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
РБК-Україна
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