Последствия взрыва ГЭС: площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии — Finance.ua

Последствия взрыва ГЭС: площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии
Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами привел к подтоплению более 50 тысяч гектаров украинских лесов. Эта территория больше площади лесов Исландии.
Об этом сообщает Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
«Некоторые цифры после российского теракта на Каховской ГЭС», — написал он.
В частности:
- пятна машинных масел и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру. Они могут добраться до Средиземноморья;
- более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплены и по меньшей мере половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии;
- Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. Это ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов.
- на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находят тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев.
«Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных», — добавил Ермак, подчеркнув, что за экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов.
Подрыв Каховской ГЭС
Российские войска подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, оккупанты тщательно готовились и дважды минировали станцию перед подрывом.
В результате 150 тонн нефти вылилось вместе с огромным количеством воды, затопив Херсонскую область и некоторые районы Николаевской области. А в Днепропетровской области, напротив, возникли проблемы с водой.
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