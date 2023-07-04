С рынка рф ушли еще 13 международных компаний: Bosch и Michelin — KSE Institute Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

С рынка россии в июне ушли 13 международных компаний, в том числе один из крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек Michelin Group, немецкая компания Bosch и американская химическая корпорация 3M.

Об этом говорится в исследовании KSE Institute.

Аналитики отмечают, что в целом по состоянию на сегодняшний день 254 международных компании полностью прекратили деятельность в россии. Также 1191 иностранный бизнес свернул операции и заявили о намерении покинуть страну.

«В то же время 1352 (40,8% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 519 (15,7% от общего числа) иностранных бизнесов приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать», — говорится в исследовании.

Согласно данным мониторинга, 254 международных компании, полностью покинувших рынок россии, обеспечивали по меньшей мере 417,5 тыс. рабочих мест, их годовой доход составлял 62,2 млрд долларов, а капитал оценивался в 28,6 млрд долларов, тогда как стоимость этих активов компаний достигала 52,4 млрд долларов.

Эксперты KSE Institute отмечают, что по состоянию на конец июня 2023 года российский рынок уже покинули компании из 35 стран и 39 отраслей экономики, продемонстрировав истинную реакцию на начавшееся в рф полномасштабное вторжение.

Больше всего из них имели штаб-квартиры в США, Германии, Финляндии, Великобритании и Франции и работали в индустриях «Автомобилестроение», «Энергетика, нефть и газ», «Электроника», «Потребительские товары и одежда», «Еда и напитки».

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УНІАН По материалам:

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