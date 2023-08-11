Какие страны прекратили выдавать «золотые визы» россиянам — Finance.ua

Какие страны прекратили выдавать «золотые визы» россиянам Сегодня 20:05 — Мир

Какие страны прекратили выдавать «золотые визы» россиянам

Италия приостановила программу «золотых виз» для граждан россии и беларуси. Об этом сообщило Министерство предприятий и продукции страны.

Впрочем, Европейская комиссия еще год назад призвала все европейские страны прекратить выдачу таких виз из-за угрозы безопасности в связи с вторжением в Украину, сообщает schengenvisainfo.com

Спустя год после рекомендации ЕС Италия закрыла возможность россиянам и белорусам получать золотые визы.

Итальянская программа предлагает двухлетний вид на жительство в обмен на 2 млн евро инвестиций в итальянские государственные облигации, 500 000 евро — в итальянскую компанию, 250 000 евро — в итальянский стартап или пожертвование в 1 млн евро на благотворительную инициативу в Италии. Это разрешение можно продлить на 3 года.

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Заявители имеют специальный налоговый режим, а через 10 лет могут подавать документы на гражданство. В прошлом году Италия выдала двухлетние визы «инвестора» не менее чем 32 российским гражданам. В общей сложности программой Investor Visa for Italy воспользовались 200 российских граждан.

В феврале 2022 года власти европейских стран ограничили выдачу «золотых паспортов» после вторжения россии в Украину.

«Мы обязуемся принять меры по ограничению продаж гражданства — так называемых золотых паспортов, — которые позволяют богатым россиянам, связанным с российским правительством, стать гражданами наших стран и получить доступ к нашим финансовым системам», — заявили в Комиссии ЕС.

Помимо европейских стран подобное решение приняли также органы власти Великобритании, США и Канады.

Согласно рекомендации Еврокомиссии, большинство стран Европы, в которых были программы вида на жительство в обмен на инвестиции, свернули их вовсе.

Италия остается в числе немногих стран, до сих пор применяющих «золотые» визовые схемы. К середине 2023 года такие программы предлагали более 20 стран, среди которых Мальта, Северная Македония, Турция, Египет, Иордания, ОАЭ, Греция.

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Между тем Британия отменила такую ​​программу в феврале 2022 года, Ирландия — в феврале 2023 года, хотя для россиян «золотую» визовую схему закрыли годом ранее. Также от обмена вида на жительство на инвестиции отказались Кипр, Черногория и Молдова, Болгария, Португалия.

В марте 2022 года «золотые визы» и «золотые паспорта» уже были недоступны гражданам россии в таких странах:

Чехия;

Греция;

Ирландия;

Португалия;

Мальта;

Испания;

Черногория;

Антигуа и Барбуда;

Доминиканская Республика;

Гренада;

Сент-Китс и Невис;

Великобритания;

США;

Канада.

Испания официально закрыла золотые визы для россиян в апреле 2022 года. Между тем, чиновники обходили запрет и после этого. Выяснилось, что испанские власти не полностью соблюдают запрет на подачу заявок.

«Месяц назад мы получили одобрение последней заявки гражданина россии, купившего жилье. Они отменили возможность просить эти визы в консульствах в Санкт-Петербурге и Москве, но не разрешения, которые туристы спрашивают об этом», — рассказала в феврале 2023 года миграционный юрист Кристина Ромеро.

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Документ, оказавшийся в распоряжении издания On Economia, свидетельствовал о выдаче вида на жительство члену семьи российского инвестора, который был выдан 25 января 2023 года.

Тогда источники в правительстве не ответили, выдают ли гражданам рф разрешения на инвестирование, и не раскрыли данные о количестве выданных в 2022 году разрешений. Но юристы отметили, что это возможно.

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