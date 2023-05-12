Какие страны выдали россиянам больше всего виз — Finance.ua

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Какие страны выдали россиянам больше всего виз

Мир
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Какие страны выдали россиянам больше всего виз
Какие страны выдали россиянам больше всего виз
В прошлом году россияне активно пытались получить визы в Европу — граждане рф подали 687 тысяч заявок на поездку в шенгенскую зону. Отказ получил каждый десятый заявитель.
Некоторые страны продолжили массово выдавать разрешения на поездки, сообщает schengenvisainfo.com.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину большинство стран ЕС ввели ограничения на въезд для граждан рф. Некоторые запретили въезд, например, Польша и страны Балтии.
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«С тех пор визы в основном выдавали лишь несколько стран для российских туристов, а остальная Европа воздерживалась от того, чтобы даже разрешать подачу документов туристам из этой страны», — отметил основатель SchengenVisaInfo Бесарт Байрами.
Однако в 2022 году некоторые европейские страны продолжали выдавать десятки тысяч шенгенских виз гражданам рф. Согласно статистике платформы, пять стран ЕС выдали наибольшее количество разрешений на въезд:
  • Испания — 154,4 тысячи виз;
  • Финляндия — 105,3 тысячи виз;
  • Италия — 103 тысячи виз;
  • Греция — 61,8 тысячи виз;
  • Франция — 55 тысяч виз.
Меньше всего шенгенских виз россиянам выдали Мальта (154), Исландия (181), Словакия (574), Чехия (623) и Люксембург (891).
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Чаще всего россиянам отказывали в разрешении на поездку в Европу такие страны: Швеция, Австрия, Мальта, Чехия, Германия, Словения, Дания, Норвегия. Доля отказов в этих странах составила 20−30% заявок.

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По материалам:
РБК-Україна
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