Какие страны выдали россиянам больше всего виз — Finance.ua

Какие страны выдали россиянам больше всего виз Сегодня 03:45 — Мир

Какие страны выдали россиянам больше всего виз

В прошлом году россияне активно пытались получить визы в Европу — граждане рф подали 687 тысяч заявок на поездку в шенгенскую зону. Отказ получил каждый десятый заявитель.

Некоторые страны продолжили массово выдавать разрешения на поездки, сообщает schengenvisainfo.com

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину большинство стран ЕС ввели ограничения на въезд для граждан рф. Некоторые запретили въезд, например, Польша и страны Балтии.

Читайте также Путешествия без виз: названы наиболее дружелюбные к туристам страны мира

«С тех пор визы в основном выдавали лишь несколько стран для российских туристов, а остальная Европа воздерживалась от того, чтобы даже разрешать подачу документов туристам из этой страны», — отметил основатель SchengenVisaInfo Бесарт Байрами.

Однако в 2022 году некоторые европейские страны продолжали выдавать десятки тысяч шенгенских виз гражданам рф. Согласно статистике платформы, пять стран ЕС выдали наибольшее количество разрешений на въезд:

Испания — 154,4 тысячи виз;

Финляндия — 105,3 тысячи виз;

Италия — 103 тысячи виз;

Греция — 61,8 тысячи виз;

Франция — 55 тысяч виз.

Меньше всего шенгенских виз россиянам выдали Мальта (154), Исландия (181), Словакия (574), Чехия (623) и Люксембург (891).

Чаще всего россиянам отказывали в разрешении на поездку в Европу такие страны: Швеция, Австрия, Мальта, Чехия, Германия, Словения, Дания, Норвегия. Доля отказов в этих странах составила 20−30% заявок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.