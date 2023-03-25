Путешествия без виз: названы наиболее дружелюбные к туристам страны мира — Finance.ua
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Путешествия без виз: названы наиболее дружелюбные к туристам страны мира

Мир
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Путешествия без виз: названы наиболее дружелюбные к туристам страны мира
Путешествия без виз: названы наиболее дружелюбные к туристам страны мира
Путешествия и поездки за границу всегда зависят от открытости других стран. Если одни государства готовы принимать всех иностранцев без виз, другие придерживаются строгой визовой политики.
Какие страны наиболее гостеприимны для туристов в визовом отношении, сообщает passportindex.org.
В новом исследовании Welcoming Countries Rank-2023 проанализировали визовую политику более 200 государств. Учитывалась возможность путешествовать без виз или получать их по прибытии в страну. Многие государства заняли общую строчку рейтинга.
Наиболее гостеприимной оказалась 21 страна: Ангола, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Коморские острова, Кот-д’Ивуар, Джибути, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Мальдивы, Микронезия, Нигерия, Южный Судан, Восточный Тимор и Тувалу. В любую из них без проблем могут въехать граждане 198 стран мира.
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Без предварительного оформления визы въезд для граждан 197 государств доступен в следующие страны: Сейшелы, Суринам, Того, Мавритания, Кабо-Верде и Уганда.
На третьем месте в рейтинге самых гостеприимных — Доминика, Палау и Мадагаскар. Шри-Ланка оказалась на 7-м месте, Иран и Непал — на 8-м. Несложно попасть туристам в Танзанию (13-е место), Индию (17-е место), Турцию (30-е место) и Египет (31-е место).
Европейские страны — средние по закрытости для путешественников. 35 стран Европы делят 44-е место рейтинга. Безвизовый въезд разрешен путешественникам из 92 стран. Украина в рейтинге визового гостеприимства — на 53 месте. Без визовых проблем к нам могут въехать граждане 82 стран.
В тройке наименее гостеприимных стран — Эритрея, Ливия, Бутан, Афганистан, Туркменистан и Северная Корея. В последние три визы для посещения нужны гражданам любой страны.
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По материалам:
РБК-Україна
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