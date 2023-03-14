Бали может отменить упрощенный визовый режим для украинцев и россиян — Finance.ua
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Бали может отменить упрощенный визовый режим для украинцев и россиян

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Бали может отменить упрощенный визовый режим для посетителей из Украины и россии из-за якобы «злоупотребления визами».
Об этом заявил губернатор Бали Ваян Костер.
Губернатор Бали обратился с просьбой в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека отменить визы по прибытию для россиян и украинцев.
Костер отметил, что сделал это потому, что туристы из россии и Украины злоупотребляют визами, чтобы найти работу в популярном мировом туристическом направлении.
«Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев. Почему именно эти две страны? Пока они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать», — заявил Костер.
В то же время пользователи сети в последнее время публикуют видео, на которых якобы украинцы и россияне нарушают правила дорожного движения или грубо обращаются с правоохранителями.
По материалам:
РБК-Україна
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