Украина начала собирать данные для Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией рф — Finance.ua
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Украина начала собирать данные для Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией рф

Казна и Политика
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Украина начала собирать данные для Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией рф
Украина начала собирать данные для Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией рф
Украина собирает данные о нанесенном россией ущербе для Международного реестра, созданного в мае на саммите Совета Европы. Это шаг к созданию механизма компенсации.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Во время совещания с Минюстом, Мининфраструктуры, Минреинтеграции заслушал информацию о структуре и классификации причиненного ущерба, которая будет предложена международным партнерам. В приоритете — человекоцентрический подход. Задача — максимально учесть все возможные потери каждого гражданина. В поле зрения также убытки экономики, человеческого капитала, предприятий. Как на уровне государства, так и на уровне общин», — написал он.
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Участники заседания обсудили функционирование и наполнение соответствующих реестров, которые затем будут взаимодействовать с Международным реестром убытков.
«По итогам совещания дал необходимые поручения ответственным министерствам. Заставим россию за все заплатить», — подчеркнул Шмыгаль.
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Напомним, в мае на саммите Совета Европы подписали декларацию о создании реестра ущерба для Украины.
43 страны и Европейский союз присоединились или заявили о намерении присоединиться к реестру.
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Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сказала, что «решение создать реестр ущерба под эгидой Совета Европы является историческим решением». По ее словам, «это поможет жертвам зафиксировать их ущерб и является жизненно важным для любого механизма компенсации. Поддержанное очень большой коалицией государств-членов и государств, не являющихся членами, а также ЕС, это одно из первых юридически обязательных решений о привлечении россии к ответственности за ее действия».
Реестр ущерба от российской агрессии создан на начальный срок три года, он будет действовать в Нидерландах, а офис-спутник будет расположен в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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