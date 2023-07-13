Международный реестр ущерба может полноценно заработать осенью — депутат Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Международный реестр ущерба может полноценно заработать осенью — депутат

Международный реестр ущерба, который российская федерация нанесла Украине во время войны, может полноценно заработать в Гааге осенью.

Об этом заместитель руководителя фракции «Слуга народа», член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук рассказала в интервью Укринформу

«Реестр — это серьезный международный инструмент, создание которого поддержали 40 стран мира, в том числе представители Совета Европы, все члены G7. Ожидаем, что полноценно он заработает уже осенью. Надеюсь, что в октябре-ноябре пострадавшие смогут подавать заявки», — сказала Кравчук.

Она отметила, что очень важно объединить международный реестр с украинским и верифицировать все данные. По словам народного депутата, осенью фактически начнется объединение реестров и прием заявок. «Но это только первый шаг, потом нужно создать компенсационную комиссию. Последний шаг — наполнение финансированием и компенсация», — добавила заместитель руководителя фракции «Слуга народа».

Кравчук подчеркнула, что все понимают, что компенсировать убытки должна Россия, потому что это справедливо. Однако она отметила, что есть определенные нюансы.

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«Все страны Европейского Союза ждут совместное решение Еврокомиссии относительно передачи Украине замороженных российских активов. Пока мы видим, что они опасаются отдавать все конфискованные деньги украинскому государству. Европейские страны ищут варианты, как передавать Украине определенные проценты от компенсированного. Еще одна проблема конфискации российских активов заключается в том, что они часто оформлены на подставных лиц. Правительства должны искать конечных бенефициаров. В принципе, мы будем принимать любые средства, но процентов будет недостаточно, ведь россия нанесла Украине огромный ущерб», — пояснила депутат.

В то же время она подчеркнула, что международный реестр ущерба будет иметь «человекоцентрический аспект». Речь идет не только о материальном ущербе, но и о моральном. «Люди, подвергшиеся моральному насилию, сексуальному насилию, другим психологическим травмам — также должны получать компенсации», — уточнила Кравчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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