В Минюсте объяснили, как будет работать Международный реестр убытков — Finance.ua

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В Минюсте объяснили, как будет работать Международный реестр убытков

Казна и Политика
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В Минюсте объяснили, как будет работать Международный реестр убытков
В Минюсте объяснили, как будет работать Международный реестр убытков
Международный реестр убытков будет охватывать все виды ущерба, причиненного россией во время военной агрессии Украине, а не только материальный.
Об этом сказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая во время телемарафона в среду, 5 июля.
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«Международный реестр в отличие от национального — будет аккумулировать все виды ущерба, не только материальные, не только касающиеся имущества или движимого имущества, но и ущерб, нанесенный здоровью; пытки, сексуальные преступления, ущерб, нанесенный природной среде, экоцид, произошедший после подрыва Каховской ГЭС. Это будет максимально широкий перечень видов ущерба, который будет включаться в этот реестр», — заявила Мудраяф.
Она напомнила, что Международный реестр ущерба — это полноценная организация, которая будет располагаться в Нидерландах — в Гааге.
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«Организация имеет свои органы управления, это Конференция участников сторон. Также будет функционировать Совет реестра — орган, который будет принимать решение о включении в реестр требований пострадавших. Третий орган — исполнительный, на ежедневной основе он будет выполнять работу по сбору заявлений от граждан, бизнеса, государства; по сбору доказательной базы, и, собственно, будет подавать эту информацию в Совет реестра», — рассказала замминистра юстиции.
По ее словам, в рамках организации будет создана цифровая IT-платформа, поскольку предполагается большое количество заявлений. Все будет максимально оцифровано, чтобы граждане смогли со смартфона вносить данные.
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Международный реестр ущерба будет сотрудничать с реестрами, которые уже функционируют в Украине.
«Минюст, который является координатором создания Международного реестра, будет проводить информационно-разъяснительную работу для населения, как заполнять заявку, какую доказательную базу собрать и подать. Международный реестр убытков будет иметь свой офис в Украине, который будет разъяснять населению эту информацию, будет ездить по регионам», — объяснила Мудрая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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