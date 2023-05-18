Шесть стран не согласились поддержать создание реестра убытков Украины от агрессии рф — Finance.ua
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Шесть стран не согласились поддержать создание реестра убытков Украины от агрессии рф

Мир
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Шесть стран не согласились поддержать создание реестра убытков Украины от агрессии рф
Шесть стран не согласились поддержать создание реестра убытков Украины от агрессии рф
На саммите Совета Европы в Рейкьявике 17 мая более 40 стран подписали договор о создании Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Однако в Совете Европы 46 членов, то есть шесть стран не поддержали такое решение.
Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Подписчиками документа стали 40 стран Совета Европы, а также Соединенные Штаты, Япония, Канада и Европейский Союз как организация. Таким образом шесть стран не согласились на создание Реестра ущерба, нанесенного Украине со стороны рф.
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«Европейская правда» указывает перечень стран, которые не подписали соответствующий документ: Турция, Армения, Венгрия, Азербайджан, Сербия, Босния и Герцеговина.
Венгрией руководит Виктор Орбан, критикующий Европу и поддерживающий дружбу с путиным, поэтому не удивительно видеть эту страну в списке неподписантов. Кроме того, Венгрия блокирует решение ЕС выделить новую финансовую помощь Украине.
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Сербия выразила свое недовольство позицией Украины относительно членства Косово в Совете Европы. Поэтому балканская страна показательно проигнорировала саммит.
Турция традиционно пытаться сотрудничать со всеми, в том числе и рф, поэтому, чтобы ее «не обидеть», отказалась подписать договор о создании Реестра убытков.
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Подобные позиции и у других стран, в частности, у Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины.
Напомним, что реестр убытков Украины от агрессии россии — это документ, который создает реестр преступных действий рф, а также имеет список сумм компенсаций, которые российская федерация должна заплатить украинцам, предприятиям и государству из-за своих агрессивных действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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