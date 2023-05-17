Макрон на саммите Совета Европы заявил о создании реестра ущерба от агрессии рф — Finance.ua

Макрон на саммите Совета Европы заявил о создании реестра ущерба от агрессии рф Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Макрон на саммите Совета Европы заявил о создании реестра ущерба от агрессии рф

Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Совета Европы в Рейкьявике во вторник объявил о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Слова Макрона цитирует агентство AFP

Во время выступления на открытии саммита Совета Европы французский президент заявил, что организация во вторник создала «международный реестр ущерба, причиненного агрессией россии против Украины».

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«Совет (Европы. — Ред.) снова встает на стороне жертв агрессии», — подчеркнул Макрон, призвав «все государства активно приобщаться к разработке» реестра.

Отдельно он призвал Совет Европы посодействовать созданию сотни психологических центров, которые помогали бы пострадавшим в результате агрессии рф, под эгидой Банка развития СЕ.

Реестр ущерба от российской агрессии будет действовать в Нидерландах. В нем будут регистрироваться доказательства ущерба и иски о возмещении ущерба или ранений.

Реестр будет открыт для физических и юридических лиц, а также для Украинского государства, включая региональные и местные органы власти, государственные или контролируемые государством предприятия.

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В Министерстве юстиции Украины ранее объясняли, что реестр ущерба станет неотъемлемой составляющей механизма возмещения ущерба, причиненного агрессией рф на территории Украины, и его элементов на международном и национальном уровнях в заинтересованных государствах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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