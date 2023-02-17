Малюська рассказал о подготовке Международного реестра ущерба от войны — Finance.ua

Малюська рассказал о подготовке Международного реестра ущерба от войны Сегодня 08:31 — Казна и Политика

Малюська рассказал о подготовке Международного реестра ущерба от войны

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в настоящее время есть два претендента среди международных партнеров на администрирование Международного реестра ущерба, причиненного вооруженной агрессией российской федерации.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Укринформа.

«У нас есть два претендента, наши международные партнеры, которые могут этот реестр ущерба помогать администрировать и разместить его у себя под своей юрисдикцией. И, соответственно, взять на себя бремя как административное, так и финансовое относительно ведения такого реестра ущерба. Я думаю, что мы выйдем с анонсом относительно того, кто собственно это будет делать, в ближайшую неделю», — сказал Малюська.

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По его словам, эти два претендента «соревнуются между собой — кто оперативнее и лучше».

«Поэтому, возможно, это будет комбинированный вариант... Реестр ущерба — это самый простой и быстрый элемент компенсационного механизма. То есть там есть три элемента: первое — создать реестр и зафиксировать убытки, создать комиссию, которая будет рассматривать заявления об убытках, определяющую размер компенсации, и третье — наполнить компенсационный фонд деньгами. Этот третий этап он самый сложный, безусловно, сейчас мы на этапе первого и частично второго шага, потому что по большому счету там, где будет реестр, будет и компенсационная комиссия», — пояснил министр юстиции.

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Он отметил, что «страна или организация, которая возьмет на себя реестр, она автоматически практически и возьмет затем обеспечение на себя роли работы комиссии, которая будет рассматривать заявления о возмещении ущерба».

«У нас сейчас разная степень готовности разных стран работать с российскими активами. Если речь идет о десятках миллионов долларов, их собрать не проблема путем уголовной ответственности, конфискации у нарушивших санкции, но масштабируемое наполнение компенсационного механизма суверенными средствами российской федерации — это еще на ранних этапах переговоров. Опять же — разная степень готовности разных стран на это соглашаться», — подчеркнул Малюська.

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Министр также сообщил, что в марте будет очень активная дипломатическая работа в этой сфере.

«Я думаю, что где-то в конце марта у нас уже будет понятно конкретнее и по срокам, и о том, как мы будем двигаться. Мы планируем весной провести большую конференцию, которая будет сфокусирована исключительно на компенсационном механизме, большую международную конференцию, где мы, я ожидаю, достигнем каких-либо первых согласованных результатов. Не просто обсуждение, а результаты», — подчеркнул министр юстиции.

Кроме того, он сообщил, что Международный реестр ущерба планируется синхронизировать с Государственным реестром ущерба.

«Это реально большой инструмент и ключевое, что он будет администрироваться международниками и степень доверия его будет не то, что сейчас наша дискреция — что в национальный включать, а это уже будет точно международно подтверждено с тем, чтобы потом по нему выплачивать средства», — подчеркнул Малюська.

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Укрінформ По материалам:

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