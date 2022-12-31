Кабмин создаст международный реестр ущерба от войны — Finance.ua

Кабмин создаст международный реестр ущерба от войны Сегодня 20:43 — Казна и Политика

Украина вместе с международными партнерами создает несколько реестров ущерба от российского вторжения.

Об этом сообщает Telegram -канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Совместно со Всемирным банком и Европейской комиссией наше правительство провело первую верифицированную оценку средств, необходимых на восстановление. По состоянию на июнь это было 350 млрд долларов, а к концу года выходим на сумму уже более 700 млрд долларов», — отметил премьер-министр.

По его словам, правительство уже запустило ряд реестров для сбора данных о причиненном россией ущербе. Также Кабмин начал процесс создания международного реестра ущерба.

«Более того, мы определили концепцию механизма компенсаций Украине ущерба, причиненного российской агрессией, которая будет базироваться на многостороннем международном соглашении. Мы заставим россию заплатить. Мы сделаем все, чтобы конфисковать замороженные на Западе сотни миллиардов долларов и направить их на восстановление нашего государства», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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