Общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, составляет более $136 млрд — KSE Institute Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой и нежилой недвижимости, другой инфраструктуре Украины по состоянию на ноябрь 2022 года составляет $135,9 млрд (по стоимости замещения).

Оценка прямых физических повреждений проведена в рамках Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны аналитической командой Киевской школы экономики (KSE) при поддержке правительства Великобритании (UK Aid) совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерством здравоохранения, по координации Минреинтеграции и в сотрудничестве с другими профильными министерствами и Национальным банком Украины.

По сравнению с последним отчетом от сентября 2022 года наибольший ущерб нанесен энергетической инфраструктуре, промышленности и государственным и частным предприятиям. Сумма ущерба промышленным предприятиям выросла на $3 млрд и составляет $13 млрд. Это третья по величине статья убытков инфраструктуры. Убытки энергетической инфраструктуры увеличились до $6,8 млрд. Ожидается, что сумма ущерба может быть выше, поскольку в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, и детальная информация об ущербе, нанесенном инфраструктуре энергетики страны.

По состоянию на ноябрь 2022 года также на $2 млрд вырос ущерб, причиненный жилищному фонду до $52,5 млрд. В настоящее время доля жилищного фонда в общем объеме убытков составляет 38,6%. Количество разрушенных и поврежденных частных и многоквартирных домов по сравнению с сентябрем 2022 года выросло на 8 тысяч до 143,8 тыс. Из них 126,7 тыс. частных (индивидуальных) домов; 16,8 тыс. — многоквартирных домов; почти 0,3 тыс. — общежития.

В пятерке наиболее пострадавших регионов по разрушениям жилищного фонда Донецкая, Киевская, Луганская, Черниговская и Харьковская области. В Донецкой области разрушены 78,7 тыс. домов на $14,3 млрд. Убытки Киевщины от разрушений и повреждений 22,8 тыс. жилых домов составляют $8,2 млрд. В столице за время войны разрушены и повреждены 348 жилых домов, подавляющее большинство которых многоквартирные на $0,9 млрд.

В результате боевых действий продолжает расти количество поврежденных и разрушенных инфраструктурных объектов. Сумма ущерба инфраструктуре выросла до $35,6 млрд, их доля составляет 26,2% в общем объеме. Из них $26,6 млрд — вследствие прямого разрушения дорог, еще $4,4 млрд — ущерб Укрзализныци от войны.

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По сравнению с началом осени увеличились также убытки, причиненные в результате боевых действий инфраструктуре таких сфер как образование — $8,2 млрд, здравоохранение — $1,7 млрд, культура, туризм и спорт — $2,1 млрд.

По состоянию на ноябрь 2022 года с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 84.2 тыс единиц сельхозтехники, 153 заведения соцсферы, 2692 заведения дошкольного, среднего и высшего образования, 305 АЗС, 27 торговых центров, 19 тыс частных легковых автомобилей, 330 больниц, 880 объектов культуры, 94 религиозных сооружения, 157 заведений туризма, 595 админзданий государственного и местного управления.

Также по данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в результате ракетных обстрелов россии в Украине повреждено 592 объекта теплоснабжения, а именно: 444 котельных, 13 ТЭЦ, 7 ТЭС и 128 центральных тепловых пунктов. Из них уже восстановлено около 300 объектов теплоснабжения.

borgexpert По материалам:

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