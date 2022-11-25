россия за девять месяцев потратила на войну четверть годового бюджета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия за девять месяцев потратила на войну четверть годового бюджета

Мир
33
россия за девять месяцев потратила на войну четверть годового бюджета
россия за девять месяцев потратила на войну четверть годового бюджета
В течение девяти месяцев россия потратила на полномасштабную войну против Украины более 82 млрд долларов. Это четверть годового бюджета страны-агрессора.
Соответствующие подсчеты сделали журналисты Forbes Украина.
«Прямые военные расходы россии за 9 месяцев войны... составляют примерно $82 млрд. Эта оценка включает непосредственные расходы, которые необходимы для поддержки военных действий... В 2021 году все бюджетные доходы россии составляли $340 млрд. То есть рф уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия», — отмечается в материале.
При расчетах журналисты Forbes не принимали во внимание стабильные расходы россии на оборону или экономические потери.
Издание отмечает, что стоимость войны против Украины становится все выше для Кремля, а российские ресурсы тем временем иссякают. По расчетам Forbes, осенью стоимость военных расходов рф выросла вдвое, и сейчас эта сумма составляет не менее $10 млрд в месяц.
Поэтому в 2023 году россия может просто не потянуть расходы на войну, учитывая западные санкции и снижение доходов от экспорта нефти и газа.
россия за девять месяцев потратила на войну четверть годового бюджета
Издание Forbes оценивает расходы россии на полномасштабную войну против Украины с конца февраля в $82,2 млрд. В эту сумму входят выплаты зарплат путинским солдатам, компенсации погибшим и раненым, обеспечение армии, потери техники.

Расходы на армию

Солдатам-контрактникам в войсках россии обещают зарплату в размере от 200 тыс. рублей в месяц за участие в войне, а также дополнительные выплаты. На одного воина страна-агрессор в среднем тратит около $200 в день.
Также следует учитывать так называемую частичную мобилизацию в россии. Речь идет о не менее чем 300 тыс. мобилизованных, которые могут стоить российскому бюджету $1,8 млрд в месяц.
«Общие расходы на зарплату военных, привлеченных к боевым действиям, составляют около $2,7 млрд после проведения мобилизации», — уточнило издание.
Согласно подсчетам, $7,7 млрд россия потратила на компенсации раненым оккупантам, а $9,4 млрд — погибшим.
Поскольку в последние месяцы потери россии на фронте только возрастают, в том числе и из-за появления неподготовленных мобилизованных, увеличивается и общая сумма компенсаций погибшим и раненым. Летом она оценивалась примерно в $1 млрд ежемесячно. А за последний месяц превысила $3,5 млрд.
За каждого погибшего рф обещает платить 7,4 млн рублей (около $110 тыс.). Сумма компенсации для тяжело раненых составляет 3 млн рублей.

Боеприпасы и техника

Как отмечает издание, по разным оценкам, агрессор использовал во время войны от 10 тыс. до 50 тыс. снарядов в день.
По данным Forbes, средняя стоимость снаряда советского калибра составляет около $1 тыс. Так что только на обеспечение артиллерии рф потратила более $5,5 млрд.
Кроме того, враг выпустил по территории Украины более 4 тысяч ракет, средняя стоимость одной составляет $3 млн.
А для обеспечения российской армии нужно тысячи тонн боеприпасов для стрелкового оружия, одежда, топливо, запчасти, еда, медикаменты и т.д.
Общие расходы россии на обеспечение армии за девять месяцев войны Forbes оценивают в $28,7 млрд.

Потери техники на фронте

За время полномасштабной агрессии наибольшими потерями армии в технике стали танки и авиация.
Так, Вооруженные силы Украины уничтожили 278 российских боевых самолетов (средняя стоимость одного — $18 млн), а также 261 вертолет (средняя стоимость одного составляет $10,4 млн). Так что только в авиации потери россии составляют около $8 млрд.
«Также россия потеряла почти столько же танков, сколько имела до начала вторжения (2 898 из примерно 3 300 на 24.02). Поэтому сейчас рф пытается восстановить технику, которая десятилетиями хранилась на складах и требует значительной модернизации и финансовых затрат», — отмечает издание.
В целом потери рф в технике Forbes оценивают в $20,8 млрд.
Не стоит забывать и о так называемом российском «лендлизе», ведь большое количество техники, которую оккупанты, убегая, оставляли, попало в Вооруженные силы Украины в виде трофеев.
По данным Forbes, общая стоимость военных трофеев ВСУ составляет около $2 млрд (без учета боеприпасов и легкого вооружения).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.