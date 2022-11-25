россия за девять месяцев потратила на войну четверть годового бюджета — Finance.ua

россия за девять месяцев потратила на войну четверть годового бюджета Сегодня 15:14 — Мир

россия за девять месяцев потратила на войну четверть годового бюджета

В течение девяти месяцев россия потратила на полномасштабную войну против Украины более 82 млрд долларов. Это четверть годового бюджета страны-агрессора.

Соответствующие подсчеты сделали журналисты Forbes Украина.

«Прямые военные расходы россии за 9 месяцев войны... составляют примерно $82 млрд. Эта оценка включает непосредственные расходы, которые необходимы для поддержки военных действий... В 2021 году все бюджетные доходы россии составляли $340 млрд. То есть рф уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия», — отмечается в материале.

При расчетах журналисты Forbes не принимали во внимание стабильные расходы россии на оборону или экономические потери.

Издание отмечает, что стоимость войны против Украины становится все выше для Кремля, а российские ресурсы тем временем иссякают. По расчетам Forbes, осенью стоимость военных расходов рф выросла вдвое, и сейчас эта сумма составляет не менее $10 млрд в месяц.

Поэтому в 2023 году россия может просто не потянуть расходы на войну, учитывая западные санкции и снижение доходов от экспорта нефти и газа.

Издание Forbes оценивает расходы россии на полномасштабную войну против Украины с конца февраля в $82,2 млрд. В эту сумму входят выплаты зарплат путинским солдатам, компенсации погибшим и раненым, обеспечение армии, потери техники.

Расходы на армию

Солдатам-контрактникам в войсках россии обещают зарплату в размере от 200 тыс. рублей в месяц за участие в войне, а также дополнительные выплаты. На одного воина страна-агрессор в среднем тратит около $200 в день.

Также следует учитывать так называемую частичную мобилизацию в россии. Речь идет о не менее чем 300 тыс. мобилизованных, которые могут стоить российскому бюджету $1,8 млрд в месяц.

«Общие расходы на зарплату военных, привлеченных к боевым действиям, составляют около $2,7 млрд после проведения мобилизации», — уточнило издание.

Согласно подсчетам, $7,7 млрд россия потратила на компенсации раненым оккупантам, а $9,4 млрд — погибшим.

Поскольку в последние месяцы потери россии на фронте только возрастают, в том числе и из-за появления неподготовленных мобилизованных, увеличивается и общая сумма компенсаций погибшим и раненым. Летом она оценивалась примерно в $1 млрд ежемесячно. А за последний месяц превысила $3,5 млрд.

За каждого погибшего рф обещает платить 7,4 млн рублей (около $110 тыс.). Сумма компенсации для тяжело раненых составляет 3 млн рублей.

Боеприпасы и техника

Как отмечает издание, по разным оценкам, агрессор использовал во время войны от 10 тыс. до 50 тыс. снарядов в день.

По данным Forbes, средняя стоимость снаряда советского калибра составляет около $1 тыс. Так что только на обеспечение артиллерии рф потратила более $5,5 млрд.

Кроме того, враг выпустил по территории Украины более 4 тысяч ракет, средняя стоимость одной составляет $3 млн.

А для обеспечения российской армии нужно тысячи тонн боеприпасов для стрелкового оружия, одежда, топливо, запчасти, еда, медикаменты и т.д.

Общие расходы россии на обеспечение армии за девять месяцев войны Forbes оценивают в $28,7 млрд.

Потери техники на фронте

За время полномасштабной агрессии наибольшими потерями армии в технике стали танки и авиация.

Так, Вооруженные силы Украины уничтожили 278 российских боевых самолетов (средняя стоимость одного — $18 млн), а также 261 вертолет (средняя стоимость одного составляет $10,4 млн). Так что только в авиации потери россии составляют около $8 млрд.

«Также россия потеряла почти столько же танков, сколько имела до начала вторжения (2 898 из примерно 3 300 на 24.02). Поэтому сейчас рф пытается восстановить технику, которая десятилетиями хранилась на складах и требует значительной модернизации и финансовых затрат», — отмечает издание.

В целом потери рф в технике Forbes оценивают в $20,8 млрд.

Не стоит забывать и о так называемом российском «лендлизе», ведь большое количество техники, которую оккупанты, убегая, оставляли, попало в Вооруженные силы Украины в виде трофеев.

По данным Forbes, общая стоимость военных трофеев ВСУ составляет около $2 млрд (без учета боеприпасов и легкого вооружения).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Факти По материалам:

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