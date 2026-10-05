Великобритания открывает новые программы для беженцев

Уже в октябре 2026 года Великобритания запускает новые легальные маршруты для беженцев. Они должны дать людям, которые не могут вернуться домой из-за войны или преследования, возможность безопасно переехать в страну без нелегального пересечения Ла-Манша.

Приоритет в рамках программ планируют предоставлять, в частности, уязвимым афганским женщинам и девушкам, палестинцам, людям с инвалидностью и другим категориям, нуждающимся в защите.

О соответствующих изменениях должна объявить министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд. Новый подход предполагает сочетание контролируемой миграционной политики с расширением безопасных и законных способов въезда в страну.

Какие программы запускают

Обновления охватят несколько направлений. Среди них спонсорство со стороны общин и благотворительных организаций, поддержка со стороны университетов, возобновление программы переселения уязвимых беженцев, а с весны 2027 года отдельный маршрут с участием работодателей.

Общая цель этих программ — создать легальные способы переезда для нуждающихся в защите.

Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру. 🌍

Спонсорство общин и благотворительных организаций

С октября благотворительные и некоммерческие организации смогут подавать заявки на статус спонсора для беженцев.

Спонсоры должны будут обеспечить новоприбывшим жильем, помочь с адаптацией, доступом к местным услугам и поиском работы.

Первые прибывшие по этому маршруту ожидаются осенью 2027 года. Первоначально программа будет рассчитана на сотни человек в год. В дальнейшем количество участников может быть увеличено до нескольких тысяч, если правительство увидит, что механизм работает без чрезмерной нагрузки на местные органы власти.

Поддержка со стороны университетов

Отдельный маршрут будет предусматривать участие университетов. Они могут поддерживать приезд беженцев для обучения, а также помогать им с жильем и адаптацией.

В то же время, конкретные условия участия, перечень учебных заведений, требования к кандидатам и порядок подачи заявлений должны определить отдельными правилами.

Программа переселения

Правительство планирует восстановить UK Resettlement Scheme — программу переселения уязвимых беженцев. Новые заявки по ней не принимались с декабря 2024 года.

После восстановления приоритет будут иметь, в частности, женщины и девушки в уязвимом положении, люди с инвалидностью и другие лица, нуждающиеся в особой защите.

Кандидаты будут определяться международными гуманитарными организациями, в частности Агентством ООН по делам беженцев и International Refugee Assistance Project. То есть, это не будет обычная визовая программа, на которую можно самостоятельно подать заявку без соответствующего направления.

Читайте также В Британии сокращают финансирование программы для украинских беженцев

Среди участников новых маршрутов ожидается около четверти афганских женщин и девушек и палестинских беженцев.

Также приоритет могут получить люди с инвалидностью, семьи, которые могут приехать вместе, и беженцы, которых определят международные гуманитарные организации.

В то же время автоматическое переселение всех членов расширенной семьи программы не будет предусмотрено. Возможность воссоединения зависит от конкретных условий.

Какие проверки будут проходить беженцы

Перед получением разрешения на переселение кандидаты будут проходить проверки безопасности и криминального прошлого.

Они могут включать установление личности, проверку документов и биографических данных, а также установление возможных связей с террористической или иной преступной деятельностью.

После прохождения проверок человек сможет получить разрешение на въезд и проживание в Великобритании в рамках соответствующей программы.

Отдельный маршрут для трудоустройства

Весной 2027 года британское правительство ожидает запуск еще одного маршрута с участием работодателей.

Компании могут выступать спонсорами для беженцев, помогать им с переездом, жильем, трудоустройством и интеграцией.

Интересует помощь для украинцев за границей 2026 года? Мы собрали актуальные программы, действующие в странах Европы. Переходите по ссылке и узнавайте больше. 👛

От гуманитарного переселения этот механизм будет отличаться тем, что будет напрямую связан с работой. Участник должен будет отвечать требованиям программы и иметь возможность работать в должности.

Детали, в частности, перечень работодателей и требования к профессиональной квалификации, должны обнародовать ближе к началу приема заявок.

Сколько людей смогут приехать

Сначала количество участников новых программ будет ограничено — речь идет о сотнях людей в год. В дальнейшем ее могут увеличить до нескольких тысяч.

Точную ежегодную квоту будет определять британское правительство. Среди факторов возможности местных общин, наличие жилья, ресурсы социальных служб и общий уровень нелегальной миграции. Поэтому соответствие критериям уязвимости не означает автоматического переселения в Великобританию.

Читайте также В Британии — рекордный уровень депортаций за 10 лет

Эксперты по миграции и благотворительные организации уже отмечали, что сотен мест может быть недостаточно для существенного влияния на количество людей, которые пытаются попасть в страну нелегальными маршрутами. По их мнению, эффективность безопасных путей будет зависеть, в частности, от того, насколько широк будет доступ к ним.

Что касается новых программ украинцев

Для граждан Украины в Великобритании уже действуют отдельные механизмы. В частности, Homes for Ukraine и Ukraine Permission Extension.

Новые программы переселения, прежде всего, ориентированы на другие категории беженцев — в частности афганских женщин и девушек, палестинцев и других уязвимых людей. Они не означают автоматическую отмену или замену действующих украинских программ.