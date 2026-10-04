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Сколько стоит жить в Испании: цены на аренду квартир и комнат

Мир
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Стоимость аренды жилья в Испании
Стоимость аренды жилья в Испании, Фото: magnific
Самостоятельное проживание в квартире в Испании существенно сказывается на кошельке. В среднем однокомнатная квартира стоит 984 евро в месяц, тогда как комната в общем жилье — 425 евро. Таким образом, отдельное жилье в среднем обходится на 132% дороже комнаты.
Об этом пишет The Olive Press со ссылкой на данные портала недвижимости Idealista.

Где разница в стоимости самая большая

В крупнейших городах Испании разница между общей и отдельной арендой еще более существенная.
Наибольший разрыв зафиксировали в Валенсии: однокомнатная квартира там стоит в среднем 1185 евро в месяц, в то время как за комнату придется платить 380 евро. То есть самостоятельная аренда дороже на 212%.
В Аликанте разница составляет 156%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры — 953 евро в месяц, а комнаты — 372 евро.
Студия также не есть доступной альтернативной для тех, кто хочет жить самостоятельно. Средняя аренда за такую ​​квартиру составляет 819 евро в месяц. Это на 17% меньше стоимости однокомнатной квартиры, но одновременно на 93% больше, чем аренда комнаты.
Самые высокие цены на аренду однокомнатного жилья зафиксировали в следующих регионах и городах:
  • Балеарские острова — самая дорогая провинция Испании, где арендаторы платят 1347 евро в месяц за однокомнатную квартиру и 582 евро за комнату.
  • Пальма — самый дорогой город Испании для тех, кто хочет жить самостоятельно: аренда однокомнатки стоит 1292 евро.
  • Мадрид — 1277 евро за однокомнатную квартиру.
  • Провинция Барселона и Малага — по 1051 евро за аренду однокомнатного жилья.
В то же время в самом городе Барселона аренда однокомнатной квартиры стоит дороже — 1161 евро в месяц, а комната в общем жилье здесь самая дорогая среди крупных городов Испании — в среднем 600 евро.
В отдельных городах Испании самостоятельная аренда более доступна. К примеру, в Теруэле однокомнатная квартира стоит в среднем 568 евро в месяц. Это всего на 62% больше, чем стоимость комнаты в общем жилье.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жильяИспания
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