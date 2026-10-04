Сколько стоит жить в Испании: цены на аренду квартир и комнат

Самостоятельное проживание в квартире в Испании существенно сказывается на кошельке. В среднем однокомнатная квартира стоит 984 евро в месяц, тогда как комната в общем жилье — 425 евро. Таким образом, отдельное жилье в среднем обходится на 132% дороже комнаты.

Об этом пишет The Olive Press со ссылкой на данные портала недвижимости Idealista.

Где разница в стоимости самая большая

В крупнейших городах Испании разница между общей и отдельной арендой еще более существенная.

Наибольший разрыв зафиксировали в Валенсии: однокомнатная квартира там стоит в среднем 1185 евро в месяц, в то время как за комнату придется платить 380 евро. То есть самостоятельная аренда дороже на 212%.

В Аликанте разница составляет 156%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры — 953 евро в месяц, а комнаты — 372 евро.

Студия также не есть доступной альтернативной для тех, кто хочет жить самостоятельно. Средняя аренда за такую ​​квартиру составляет 819 евро в месяц. Это на 17% меньше стоимости однокомнатной квартиры, но одновременно на 93% больше, чем аренда комнаты.

Самые высокие цены на аренду однокомнатного жилья зафиксировали в следующих регионах и городах:

Балеарские острова — самая дорогая провинция Испании, где арендаторы платят 1347 евро в месяц за однокомнатную квартиру и 582 евро за комнату.

Пальма — самый дорогой город Испании для тех, кто хочет жить самостоятельно: аренда однокомнатки стоит 1292 евро.

Мадрид — 1277 евро за однокомнатную квартиру.

Провинция Барселона и Малага — по 1051 евро за аренду однокомнатного жилья.

В то же время в самом городе Барселона аренда однокомнатной квартиры стоит дороже — 1161 евро в месяц, а комната в общем жилье здесь самая дорогая среди крупных городов Испании — в среднем 600 евро.