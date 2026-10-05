В Сингапуре на полях Tech Week Singapore главный специалист Интерпола по информационной безопасности Бьорн Р. Ватне заявил, что искусственный интеллект делает кибермошенничество более быстрым, масштабным и сложным для обнаружения. По его словам, технология не создает совершенно новых преступных методов, а ужесточает уже известные схемы обмана и мошенничества.

Как сообщает CNBC, злоумышленники могут применять ИИ для одновременного таргетинга на многих потенциальных жертв. Улучшение машинного перевода и развитие цифровых идентичностей также все больше усложняют различие подлинного и мошеннического взаимодействия.

Ватне посоветовал компаниям, прежде всего, определить свои самые важные активы, от которых зависит непрерывность работы, а также выяснить, кто может быть заинтересован в их похищении или нарушении их работы. После этого бизнес должен использовать разведданные об угрозах, чтобы понимать методы и технологии таких противников и, соответственно, настраивать защиту.

По его мнению, организациям не следует пытаться одновременно защититься от всех возможных угроз, если они не являются целью конкретных атак. Меры противодействия будут отличаться в зависимости от того, имеет ли компания дело с преступниками, использующими удобную возможность, или с участниками сложных длительных кибератак.

Риски агентного ИИ

Отдельно представитель Интерпола предостерег от рисков агентного ИИ — систем, способных выполнять действия от имени пользователей. Он отметил, что ошибки таких систем могут иметь не только информационные, но и физические последствия, в частности, когда ИИ применяют в устройствах, автомобилях и беспилотном транспорте.