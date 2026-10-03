Кипр планирует ужесточить условия программы «золотых виз» перед вступлением в Шенгенскую зону.

Об этом заявил заместитель министра по миграции Кипра Николас Иоаннидис, его цитирует eKathimerini.

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Выступая перед парламентским комитетом по контролю за государственными расходами, Иоаннидис сообщил, что за последние два года было выдано около 1500 «золотых виз».

В настоящее время власти проводят тщательную проверку около 12 тысяч паспортов, выданных в рамках программы с 2013 года, чтобы убедиться, что их владельцы по-прежнему отвечают необходимым требованиям.

Иоаннидис отметил, что запланированные изменения частично связаны с ожидаемым вступлением Кипра в Шенгенскую зону, что сделает программу более привлекательной для инвесторов.

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Он представил рекомендации по внесению изменений министрам, ответственным за реализацию программы.

Правительство также изучает, в какие сферы можно направлять инвестируемые в рамках программы средства. Среди возможных направлений — образование, оборона и инновации.

«Нам нужны инвестиции», — заявил Иоаннидис, добавив, однако, что они должны производиться в контролируемых условиях.