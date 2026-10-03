В Пенсильвании строят дата-центры в заброшенных шахтах

В Пенсильвании планируют создавать дата-центры в заброшенных угольных шахтах. Таким образом, власти надеются уменьшить влияние дата-центров на местных жителей, в частности снизить потребление воды, уровень шума и загрязнение воздуха.

Об этом пишет американское издание Planetizen.

В штате насчитывается около 5 586 заброшенных угольных шахт — больше, чем в любом другом штате США.

Образовавшиеся в шахтах подземные водоемы потенциально можно использовать для охлаждения дата-центров без привлечения внешних источников воды.

В то же время застройщики могут взять на себя расходы по очистке загрязненных территорий в самых заброшенных шахтах и ​​вокруг них.

Если дата-центры смогут продемонстрировать, что они способны очищать территории, обрабатывать шахтные воды и способствовать восстановлению местной окружающей среды, местные жители, вероятно, будут более склонны поддерживать такие проекты. — отметил исследователь кафедры энергетики и минеральной инженерии Университета штата Пенсильвания Чжуньян Хэ, исследующий возможность строительства дата-центров на территориях заброшенных шахт.

На западе Пенсильвании уже готовят два таких проекта. Бывшую шахту Robena планируют превратить в дата-центр. Еще один дата-центр предлагается разместить на территории бывшей угольной шахты Consol.

Почему дата-центры вредят экологии

Исследование аналитической компании First Street показало, что 79% дата-центров мира, а следовательно и данным, которые они обрабатывают и хранят, угрожают природные катастрофы, как наводнения, сильные ветры или лесные пожары.

Частично это связано местами, где их строят, а отчасти с тем, что они сами оказывают непосредственное влияние на климат.

Также исследование показало, что более половины всех дата-центров мира находятся в местах, где климат постоянно портится.