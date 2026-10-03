В Пенсильвании строят дата-центры в заброшенных шахтах
В Пенсильвании планируют создавать дата-центры в заброшенных угольных шахтах. Таким образом, власти надеются уменьшить влияние дата-центров на местных жителей, в частности снизить потребление воды, уровень шума и загрязнение воздуха.
Об этом пишет американское издание Planetizen.
В штате насчитывается около 5 586 заброшенных угольных шахт — больше, чем в любом другом штате США.
Образовавшиеся в шахтах подземные водоемы потенциально можно использовать для охлаждения дата-центров без привлечения внешних источников воды.
В то же время застройщики могут взять на себя расходы по очистке загрязненных территорий в самых заброшенных шахтах и вокруг них.
Если дата-центры смогут продемонстрировать, что они способны очищать территории, обрабатывать шахтные воды и способствовать восстановлению местной окружающей среды, местные жители, вероятно, будут более склонны поддерживать такие проекты.
— отметил исследователь кафедры энергетики и минеральной инженерии Университета штата Пенсильвания Чжуньян Хэ, исследующий возможность строительства дата-центров на территориях заброшенных шахт.
На западе Пенсильвании уже готовят два таких проекта. Бывшую шахту Robena планируют превратить в дата-центр. Еще один дата-центр предлагается разместить на территории бывшей угольной шахты Consol.
Почему дата-центры вредят экологии
Исследование аналитической компании First Street показало, что 79% дата-центров мира, а следовательно и данным, которые они обрабатывают и хранят, угрожают природные катастрофы, как наводнения, сильные ветры или лесные пожары.
Частично это связано местами, где их строят, а отчасти с тем, что они сами оказывают непосредственное влияние на климат.
Также исследование показало, что более половины всех дата-центров мира находятся в местах, где климат постоянно портится.
Поэтому серверы начинают работать хуже, затраты на их охлаждение растут, а значит, они одновременно истощают водные ресурсы региона и даже немного его подогревают.
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