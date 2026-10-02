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россия создает новый «теневой флот» для обхода санкций

Мир
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россия пытается создать новый «теневой флот» танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), чтобы обходить международные санкции и сохранять доходы от экспорта газа.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании, пишет The Telegraph.
По информации британского правительства, новый пакет санкций, объявленный 1 октября, направлен, в частности, против судов, которые россия приобрела для расширения такого флота.

россия расширяет флот для перевозки СПГ

Как отмечает издание, российская федерация построила по меньшей мере два новых танкера длиной около 300 метров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Арктику, которые были введены в эксплуатацию ранее.
Также в МИДе Великобритании считают, что Кремль реквизировал ряд других судов для усиления своего тайного флота, который все чаще становится объектом конфискации со стороны НАТО.
«Кремль пытается создать опасный новый „теневой флот“ для обхода санкций и поддержки доходов от экспорта газа. В новый пакет санкций включены несколько судов, приобретенных для реализации этой задачи, в том числе те, которые были введены в эксплуатацию совсем недавно — в июле этого года», — предупредили в британском МИД.
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Как известно, Великобритания ввела санкции против еще восьми судов, в том числе танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) нового поколения — «Алексей Косыгин» и «Константин Посье», которые ходят под российским флагом.
Эти суда водоизмещением 127 555 тонн. Оба способны преодолевать лед толщиной до двух метров, что указывает на возможность их использования в рамках продвижения россии в Арктику и на Крайний Север.
Третье судно, «Петр Столыпин», также вошло в состав флота в этом году и попало под санкции вместе с танкерами «Портовый», «Чайво», «Авача», «Бебек-Е» (построенным в 1979 году) и «Galle Energy» — 75-футовым прапором для перевозки футов.
Как отмечает The Telegraph, в настоящее время Евросоюз ввел санкции против примерно 670 судов, запретив им захождение в европейские порты, а Великобритания приняла меры относительно около 600 танкеров.
По материалам:
Слово і Діло
НефтьроссияГаз
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