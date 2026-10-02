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Украина готовит санкции против 20 российских олигархов в ответ на решение ЕС исключить Фридмана и Усманова

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Украина планирует расширить санкционный список
Украина планирует расширить санкционный список
Украина планирует расширить санкционный список еще на 20 российских олигархов после того, как Европейский Союз исключил из своего санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Президент Украины уже одобрил этот подход, а соответствующее решение находится на стадии оформления.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, передает Укринформ.

Украина планирует расширить санкционный список

Сибига назвал решение о снятии санкций с Фридмана и Усманова возмутительным и заявил, что Украина ответит на него асимметричными мерами.
«Вы исключили двух олигархов, а мы внесем дополнительно двадцать. Мы подготовили список, более двадцати российских олигархов. И также снова будем этих двоих возвращать. Это наш подход сейчас. И мы сейчас на стадии уже формализации. Двадцать — президент это уже одобрил», — сказал Сибига.
Глава МИД заверил, что Украина работает на национальных уровнях, чтобы Усманов и Фридман были санкционированы в национальных юрисдикциях. По словам министра, Канада, Британия, Япония и Австралия уже подтвердили, что не будут изымать их из санкционного списка.
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Что известно о новом санкционном списке ЕС

Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить на 36 месяцев — до 22 сентября 2029 года — действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из списка были изъяты российские олигархи Михаил Фридман и Алишер Усманов.
В настоящее время ограничительные меры ЕС распространяются более чем на 3 тысячи физических и юридических лиц. Они предусматривают запрет на въезд для физических лиц, замораживание активов, а также запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, внесенным в санкционный список.
Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение ЕС снять санкции с отдельных российских олигархов, назвав такой шаг «самоубийственным и контрпродуктивным».
Со своей стороны премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил, что не соглашается с решением Евросоюза об отмене санкций против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Британский премьер также сообщил, что Великобритания не будет отменять санкции против Усманова и Фридмана. Он призвал союзников Украины сохранять ограничения, чтобы и дальше оказывать давление на россию с целью прекращения войны.
По материалам:
Finance.ua
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