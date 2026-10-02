Украина готовит санкции против 20 российских олигархов в ответ на решение ЕС исключить Фридмана и Усманова

Украина планирует расширить санкционный список еще на 20 российских олигархов после того, как Европейский Союз исключил из своего санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Президент Украины уже одобрил этот подход, а соответствующее решение находится на стадии оформления.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, передает Укринформ.

Украина планирует расширить санкционный список

Сибига назвал решение о снятии санкций с Фридмана и Усманова возмутительным и заявил, что Украина ответит на него асимметричными мерами.

«Вы исключили двух олигархов, а мы внесем дополнительно двадцать. Мы подготовили список, более двадцати российских олигархов. И также снова будем этих двоих возвращать. Это наш подход сейчас. И мы сейчас на стадии уже формализации. Двадцать — президент это уже одобрил», — сказал Сибига.

Глава МИД заверил, что Украина работает на национальных уровнях, чтобы Усманов и Фридман были санкционированы в национальных юрисдикциях. По словам министра, Канада, Британия, Япония и Австралия уже подтвердили, что не будут изымать их из санкционного списка.

Что известно о новом санкционном списке ЕС

Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить на 36 месяцев — до 22 сентября 2029 года — действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из списка были изъяты российские олигархи Михаил Фридман и Алишер Усманов.

В настоящее время ограничительные меры ЕС распространяются более чем на 3 тысячи физических и юридических лиц. Они предусматривают запрет на въезд для физических лиц, замораживание активов, а также запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, внесенным в санкционный список.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение ЕС снять санкции с отдельных российских олигархов, назвав такой шаг «самоубийственным и контрпродуктивным».