10 городов Европы с высоким качеством жизни
Рейтинг европейских городов по качеству жизни
- Осло, Норвегия — 6-е место в мире. Столица объединяет городскую инфраструктуру с близостью к лесам, фьордам и островам.
- Люксембург, Люксембург — 7-е место в мире. Среди преимуществ — бесплатный общественный транспорт.
- Дрезден, Германия — 8-е место в мире. Один из европейских центров микроэлектроники и технологий.
- Гент, Бельгия — 9-е место в мире. Город развивает велосипедную инфраструктуру и имеет сильную научную среду.
- Париж, Франция — 10-е место в мире. При выборе жилья следует учитывать значительные отличия между районами города.
- Базель, Швейцария — 11-е место в мире. Важный международный центр фармацевтики и наук о жизни.
- Линц, Австрия — 12-е место в мире. Сочетает промышленность, ИТ, научные исследования и искусство.
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