10 городов Европы с высоким качеством жизни

Норвежский Берген возглавил рейтинг европейских городов по качеству жизни в 2026 году. В первую тройку также вошли французский Гренобль и швейцарский Берн.

Об этом свидетельствует рейтинг Global Cities Index 2026 от Oxford Economics.

При оценке исследователи учитывали уровень доходов населения, разрыв между более богатыми и бедными, стоимость жилья, ожидаемую продолжительность жизни и возможности для досуга и культурного отдыха.

Рейтинг европейских городов по качеству жизни

Город Берген в Норвегии признал лучшим в Европе по качеству жизни. В мировом рейтинге Берген занимает 2-е место.

Исследователи высоко оценили город за уровень доходов населения, небольшой разрыв в доходах и ожидаемую продолжительность жизни.

Дополнительное преимущество — расположение между горами и фьордами, что позволяет жителям наслаждаться природой без дальних поездок.

Берген, Норвегия

Второе место среди европейских городов и четвертое в мировом рейтинге занял Гренобль, который часто называют столицей французских Альп.

Гренобль обладает развитой научно-технологической средой, а его близость к горным маршрутам и лыжным курортам создает широкие возможности для активного отдыха.

Гренобль, Франция

Швейцарский Берн занял третье место среди европейских городов и пятое — в мировом рейтинге.

Город отличается высокой покупательной способностью населения, качественными городскими услугами и компактностью.

Берн, Швейцария

В европейскую десятку также попали: