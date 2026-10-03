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10 городов Европы с высоким качеством жизни

Мир
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Берген признали лучшим европейским городом по качеству жизни
Берген признали лучшим европейским городом по качеству жизни, Фото: magnific
Норвежский Берген возглавил рейтинг европейских городов по качеству жизни в 2026 году. В первую тройку также вошли французский Гренобль и швейцарский Берн.
Об этом свидетельствует рейтинг Global Cities Index 2026 от Oxford Economics.
При оценке исследователи учитывали уровень доходов населения, разрыв между более богатыми и бедными, стоимость жилья, ожидаемую продолжительность жизни и возможности для досуга и культурного отдыха.

Рейтинг европейских городов по качеству жизни

Город Берген в Норвегии признал лучшим в Европе по качеству жизни. В мировом рейтинге Берген занимает 2-е место.
Исследователи высоко оценили город за уровень доходов населения, небольшой разрыв в доходах и ожидаемую продолжительность жизни.
Дополнительное преимущество — расположение между горами и фьордами, что позволяет жителям наслаждаться природой без дальних поездок.
Берген, Норвегия
Берген, Норвегия
Второе место среди европейских городов и четвертое в мировом рейтинге занял Гренобль, который часто называют столицей французских Альп.
Гренобль обладает развитой научно-технологической средой, а его близость к горным маршрутам и лыжным курортам создает широкие возможности для активного отдыха.
Гренобль, Франция
Гренобль, Франция
Швейцарский Берн занял третье место среди европейских городов и пятое — в мировом рейтинге.
Город отличается высокой покупательной способностью населения, качественными городскими услугами и компактностью.
Берн, Швейцария
Берн, Швейцария
В европейскую десятку также попали:
  • Осло, Норвегия — 6-е место в мире. Столица объединяет городскую инфраструктуру с близостью к лесам, фьордам и островам.
  • Люксембург, Люксембург — 7-е место в мире. Среди преимуществ — бесплатный общественный транспорт.
  • Дрезден, Германия — 8-е место в мире. Один из европейских центров микроэлектроники и технологий.
  • Гент, Бельгия — 9-е место в мире. Город развивает велосипедную инфраструктуру и имеет сильную научную среду.
  • Париж, Франция — 10-е место в мире. При выборе жилья следует учитывать значительные отличия между районами города.
  • Базель, Швейцария — 11-е место в мире. Важный международный центр фармацевтики и наук о жизни.
  • Линц, Австрия — 12-е место в мире. Сочетает промышленность, ИТ, научные исследования и искусство.
По материалам:
Finance.ua
Европа
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