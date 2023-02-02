АРМА запустила в эксплуатацию реестр арестованных активов — Finance.ua
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АРМА запустила в эксплуатацию реестр арестованных активов

Казна и Политика
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АРМА запустила в эксплуатацию реестр арестованных активов
АРМА запустила в эксплуатацию реестр арестованных активов
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, завершило подготовку к запуску в полноценную промышленную эксплуатацию Реестра арестованных активов.
Как сообщил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович, соответствующий приказ подписан 30 января, передает пресс- служба агентства.
Он отметил, что реестр остается закрытым для общественности на период военного положения, но это не влияет на его функционирование, а у правоохранительных органов есть к нему доступ.
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Глава Нацагентства пообещал, что АРМА поддержит законопроект об открытии Реестра для общественности, а также направило официальное обращение к правительству о возможности возобновления доступа.
По его словам, реестр арестованных активов — сложная информационная система, которая должна быть интегрирована с другими реестрами и базами данных, в том числе с реестром судебных решений, реестром исполнительных производств и информационной системой Офиса Генерального прокурора.
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«Иными словами, в Реестре последовательно и из разных источников отображается информация от факта наложения ареста на актив до мер и результатов управления им. Следовательно, Реестр призван прежде всего систематизировать, синхронизировать и тем самым сделать более эффективной работу всех ведомств, так или иначе вовлеченных в принятие решений по арестованным активам», — считает руководитель АРМА.
Председатель Нацагентства уточнил, что в Реестре арестованных активов имеется информация фактически обо всех видах и типах активов: недвижимость, земельные участки, движимое имущество, транспорт, доли в уставном капитале, акции и паи, имущественные права интеллектуальной собственности, денежные активы и банковские металлы, имущественные права и составные активы, в том числе имущественные комплексы. В целом, по состоянию на сегодняшний день ответственным структурным подразделением АРМА в Реестр внесено более 51 тысячи записей об арестованных активах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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