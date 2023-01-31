В Украине арестовали ₴32 миллиона подсанкционного российского олигарха — Finance.ua

В Украине арестовали ₴32 миллиона подсанкционного российского олигарха Сегодня 11:27 — Криминал

В Украине арестовали ₴32 миллиона подсанкционного российского олигарха

В Украине арестовали 32 млн грн крупнейшего производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия, владельцем которого является подсанкционный российский олигарх.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестовано 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы», — говорится в сообщении.

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Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования — 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.

На сегодняшний день общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд грн.

По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС. Основанием для их применения стало отмывание денег в интересах президента государства-агрессора.

Данный российский холдинг — один из крупнейших в мире производителей алюминия. Группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса рф, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия.

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