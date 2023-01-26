В Украине арестовали 52 млн гривен российской компании — средства направили ВСУ Сегодня 06:03 — Криминал

В Украине арестовали 52 млн гривен российской компании — средства направили ВСУ

В Украине арестовали 52 млн гривен предприятий, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты россии. Все средства были направлены на нужды ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствием установлено, что в Киеве и на территории других регионов Украины ведут деятельность предприятия, которые занимаются производством и продажей чая. Конечные бенефициарные владельцы компаний — резиденты рф.

Деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования исследуется на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (ч. 2 ст. 110 −2, ч. 5 ст.191 УК Украины).

По ходатайству окружной прокуратуры банковские счета этих обществ арестованы, а 52 млн грн, размещенные на них, переданы в пользу Вооруженных Сил Украины.

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