Международный реестр ущерба от агрессии рф представят уже на следующей неделе: это первый этап для компенсаций — Finance.ua
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Международный реестр ущерба от агрессии рф представят уже на следующей неделе: это первый этап для компенсаций

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Международный реестр ущерба от агрессии рф представят уже на следующей неделе: это первый этап для компенсаций
Международный реестр ущерба от агрессии рф представят уже на следующей неделе: это первый этап для компенсаций
Международный реестр ущерба, причиненного Украине российской агрессией, представят на саммите Совета Европы в Рейкьявике (Исландия) 16−17 мая 2023 года.
Об этом говорится в совместной декларации Украины и Германии, которую во время встречи в Берлине приняли президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Текст документа опубликовал офис президента.
В декларации отмечается, что Украина и Германия будут продолжать вместе с другими партнерами работать над разработкой механизмов предоставления компенсаций за лишения, убытки и ущерб, причиненные российской агрессией.
«Международный реестр ущерба, который будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16−17 мая, является важной вехой на этом пути», — говорится в декларации.
Перед этим заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила, что введение реестра уже финализируется. Официальный старт даст подписание договора на Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Исландии. Украина ожидает, что к договору присоединятся по меньшей мере 40 стран-членов Совета Европы и страны-наблюдатели, например США, Канада, Япония.

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Украинская сторона вместе с голландскими коллегами готовится к максимально быстрому запуску реестра. Уже найдено помещение в Гааге; обсуждается система его безопасности и защиты, ведь ожидается, что россияне будут пытаться вмешаться в работу реестра и устроить различные диверсии.
Также идет подбор персонала, формирование органов управления юридического лица-собственника этого реестра, подбор ІТ-решений для максимальной диджитализации реестра, закупка ІТ-оборудования, разработка правил и процедур как для работы самого реестра, так и для формы заявлений, которые нужно будет подавать всем пострадавшим: гражданам Украины, бизнесу, государству.

Что такое международный реестр убытков?

В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой государствам-членам ООН в сотрудничестве с Украиной рекомендовалось создать международный реестр ущерба для фиксации доказательств и претензионной информации о лишениях, ущербе или повреждениях для всех заинтересованных физических и юридических лиц Украины, причиненных российским агрессором. Такой реестр также способствовал бы и координировал сбор доказательств.
В феврале правительство Нидерландов официально согласилось на создание в Гааге международной организации Реестр ущерба, причиненного Украине российской агрессией. Этот реестр должен стать первым компонентом комплексного механизма репараций.
По материалам:
hromadske.tv
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