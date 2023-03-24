В ЕС поддержали создание международного механизма регистрации ущерба, нанесенного россией — Finance.ua

В ЕС поддержали создание международного механизма регистрации ущерба, нанесенного россией Сегодня 20:48

В ЕС поддержали создание международного механизма регистрации ущерба, нанесенного россией

Лидеры ЕС заявили, что полностью поддерживают создание международного механизма регистрации ущерба, нанесенного россией.

Об этом говорится в выводах состоявшегося 23 марта саммита лидеров ЕС.

Так, лидеры европейских стран обсудили недавние события в связи с войной россии против Украины. В частности, в ЕС в очередной раз поддержали «формулу мира», которую предложил президент Владимир Зеленский.

В Евросоюзе также заявили, что совместно с международными партнерами активизируют работу с использованием замороженных активов россии для восстановления и возмещения ущерба Украине. За год Международная группа по блокированию имущества подсанкционных россиян (REPO) заморозила активы более чем на 58 миллиардов долларов.

Кроме того, лидеры ЕС отметили, что будут продолжать коллективное давление на россию посредством санкций и ограничений цен на нефть.

Согласно отчету Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на февраль 2023 года общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, составляет 143,8 млрд долларов. В настоящее время продолжают расти убытки таких сфер, как инфраструктура, образование, энергетика, транспорт, торговля и здравоохранение.

Также в ЕС отметили , что с начала полномасштабной войны россии Евросоюз и международные партнеры предоставили Украине около 67 миллиардов евро:

37,8 млрд евро экономической помощи;

17 миллиардов евро в поддержку беженцев;

12 миллиардов евро на военную поддержку.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.