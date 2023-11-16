В Минфине заявили о наличии плана на случай остановки помощи от США — Finance.ua

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В Минфине заявили о наличии плана на случай остановки помощи от США

Казна и Политика
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В Минфине заявили о наличии плана на случай остановки помощи от США
В Минфине заявили о наличии плана на случай остановки помощи от США, Фото: president.gov.ua
Министерство финансов и Национальный банк Украины более оптимистично смотрят на ситуацию с возобновлением бюджетного финансирования со стороны США, чем это может показаться, однако имеют сценарий и на случай, если такое финансирование будет и дальше прекращено.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на ежегодном собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве.
«К нему (сценарию прекращения финансирования США. — Ред.) мы готовы, но я думаю, что к нему не готовы другие стейкхолдеры и общество Украины. Поэтому мы считаем, что об этом сценарии рано говорить, потому что он может быть неприятным», — отметил глава Минфина.
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«На этот год знаем, как действовать. На следующий год мы понимаем, как действовать. Важно, чтобы в центре понимания оставалось устойчивое взаимодействие с МВФ», — сказал, в свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный.
Комментируя свои заявления относительно неподтвержденных $29 млрд внешнего финансирования бюджета 2024 года из запланированных $41 млрд, Марченко отметил, что у них есть своя целевая аудитория: партнерам следует доносить, что Украине некомфортно с такой неопределенностью, однако это ни в коем случае не является обвинением.
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«У нас достаточно щепетильные отношения — этот танец мы танцуем уже довольно долго: иногда и нас приглашают, иногда и нам приходится приглашать. Поэтому мы ясно понимаем, что в этой истории важно не перегнуть с коммуникациями, но в то же время показать, что это нас беспокоит» , — описал ситуацию глава Минфина.
Он добавил, что в правительстве и Нацбанке отслеживают ситуацию и надеются на мудрость американского народа и его представителей. «В то же время мы уже знаем о поддержке Администрации (Белого дома), она четко заявлена ​​и артикулирована в соответствующих актах законодательства, поэтому в этом плане мы более оптимистично смотрим, чем казалось бы в месседжах», — подчеркнул Марченко.
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Министр также сообщил, что в общении с ЕС Украина заявляет о своем желании иметь больше средств в следующем году из EUR50 млрд программы Ukraine Facility, рассчитанной на четыре года.
Глава Минфина добавил, что продолжается поиск альтернативных источников: активно проходят переговоры с правительствами Канады, Японии, Норвегии, Южной Кореи.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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