В Нацбанке объяснили, благодаря чему удалось избежать «печатания средств» в 2023 году — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, благодаря чему удалось избежать «печатания средств» в 2023 году Сегодня 15:02 — Казна и Политика

В Нацбанке объяснили, благодаря чему удалось избежать «печатания средств» в 2023 году

В 2023 г. Национальному банку удалось отказаться от эмиссионного финансирования государственного бюджета. Отказ от эмиссии гривны для покрытия дефицита бюджета стал одной из первоочередных задач после назначения на должность главы НБУ Андрея Пышного спустя восемь месяцев после начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью национальному медиа Канады The Globe and Mail.

«Избежать „печатания средств“ удалось благодаря невероятной консолидации международной помощи и активизации внутреннего долгового рынка», — рассказал Пышный.

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С этой целью Нацбанк совместно с Министерством финансов вели интенсивную работу по переговорам по финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита, который по прогнозам в 2023-м возрастет до беспрецедентных 29% ВВП, ведь правительство покрывает расходы войны.

По его словам, в 2023 году свою поддержку оказали Международный валютный фонд, страны Большой семерки, в том числе США, и другие международные доноры. В 2023 году Украина должна получить около 45 миллиардов долларов кредитов и грантов.

В прошлом году правительство привлекло около 12 млрд долларов от денежной эмиссии и еще 2,6 млрд долларов, забрав прибыль Нацбанка за 2021−22 годы. По оценкам Большой семерки, в прошлом году в Украину было направлено 32,7 млрд дол. США.

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«Важно, чтобы наши партнеры остались с нами и в следующем году. Международная финансовая поддержка остается для нас критически важной и будет такой еще определенное время», — подчеркнул Глава НБУ.

«В этом году мы вынуждены были приложить все усилия, чтобы избежать эмиссионного финансирования», — сказал Пышный.

Однако власти уже обеспокоены тем, что период легкого доступа к международному финансированию может остаться в прошлом. В то время как Украина еще долго будет нуждаться в огромном финансировании, даже при условии окончания войны в 2024 году.

Еще весной МВФ спрогнозировал, что в 2023−26 годах дефицит внешнего финансирования Украины составит от 123,5 до 148,7 млрд долларов. В Минфине уже предупредили, что доноры постепенно устают с приближением третьего года войны, а Соединенные Штаты переключаются на поддержку Израиля в войне.

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