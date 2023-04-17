В Минфине объяснили, как удалось отказаться от эмиссии гривны в этом году — Finance.ua

В Минфине объяснили, как удалось отказаться от эмиссии гривны в этом году
Украина смогла адаптироваться к полномасштабной войне с россией и продолжает достойно отвечать на вызовы, вставшие перед финансовой системой.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
По сравнению с мартом прошлого года таможенные поступления в марте увеличились в три раза, а налоговые — на 8%.
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«Также в этом году мы имеем прогнозируемость в поступлении внешнего финансирования, что позволило нам отказаться от использования эмиссионного финансирования», — отметил Марченко.
Кроме того, Украина уже предусмотрела в госбюджете $3,3 млрд на финансирование быстрого восстановления в 2023 году по прогнозируемым потребностям $14,1 млрд. Остальное правительство рассчитывает привлечь при поддержке международных доноров.
Напомним, по прогнозам экспертов, в 2023 году в Украине ожидается медленный экономический рост и отсутствие девальвации. Гривне удалось добиться устойчивости благодаря финансовой помощи от партнеров, перекрывающей бюджетный дефицит и разницу в торговом балансе.
Справка Finance.ua:
- Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривны за доллар. Это выше, чем текущий фиксированный курс НБУ на уровне 36,6 гривны, но ниже бюджетного прогноза;
- недавно МВФ одобрил новую программу финансирования Украины более чем на 15 млрд долл. В ее рамках правительству придется вернуться к гибкому обменному курсу.
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