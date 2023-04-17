В Минфине объяснили, как удалось отказаться от эмиссии гривны в этом году — Finance.ua

В Минфине объяснили, как удалось отказаться от эмиссии гривны в этом году Сегодня 12:45 — Валюта

В Минфине объяснили, как удалось отказаться от эмиссии гривны в этом году

Украина смогла адаптироваться к полномасштабной войне с россией и продолжает достойно отвечать на вызовы, вставшие перед финансовой системой.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

По сравнению с мартом прошлого года таможенные поступления в марте увеличились в три раза, а налоговые — на 8%.

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«Также в этом году мы имеем прогнозируемость в поступлении внешнего финансирования, что позволило нам отказаться от использования эмиссионного финансирования», — отметил Марченко.

Кроме того, Украина уже предусмотрела в госбюджете $3,3 млрд на финансирование быстрого восстановления в 2023 году по прогнозируемым потребностям $14,1 млрд. Остальное правительство рассчитывает привлечь при поддержке международных доноров.

Напомним, по прогнозам экспертов, в 2023 году в Украине ожидается медленный экономический рост и отсутствие девальвации. Гривне удалось добиться устойчивости благодаря финансовой помощи от партнеров, перекрывающей бюджетный дефицит и разницу в торговом балансе.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривны за доллар. Это выше, чем текущий фиксированный курс НБУ на уровне 36,6 гривны, но ниже бюджетного прогноза;

недавно МВФ одобрил новую программу финансирования Украины более чем на 15 млрд долл. В ее рамках правительству придется вернуться к гибкому обменному курсу.

УБР По материалам:

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