Валютные интервенции НБУ упали до минимума с августа — Finance.ua

Валютные интервенции НБУ упали до минимума с августа Сегодня 11:28 — Валюта

Валютные интервенции НБУ упали до минимума с августа

За неделю с 3 по 7 апреля НБУ продал на межбанке всего $126,34 млн, купил — $1 млн.

Чистая продажа валюты составила $125,34 млн, что на 63,5% меньше, чем неделей ранее — $343,18 млн.

При этом это также самый низкий объем чистой продажи валюты с середины августа 2022 года, когда с 15 по 19 августа НБУ продал лишь $122,43 млн, а чистое сальдо сделок в общем было положительное — чистый выкуп НБУ валюты с рынка составил $75,37 млн.

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Объемы валютных интервенций НБУ сокращаются не первую неделю. В марте продажи валюты НБУ сократились на 32%.

С начала 2023 года НБУ продал на межбанке $7 млрд 369,75 млн, в то время как купил всего $62,3 млн.

Фінансовий клуб По материалам:

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