Эмиссии не будет. В НБУ не будут включать печатный станок ради выплат военным по 30 тысяч — Finance.ua
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Эмиссии не будет. В НБУ не будут включать печатный станок ради выплат военным по 30 тысяч

Казна и Политика
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Эмиссии не будет. В НБУ не будут включать печатный станок ради выплат военным по 30 тысяч
Эмиссии не будет. В НБУ не будут включать печатный станок ради выплат военным по 30 тысяч
На возвращение всем военным ранее отмененной надбавки в 30 тыс. грн в месяц в госбюджете средства не предусмотрены. В Нацбанке объяснили, что и дальше будут избегать эмиссионного финансирования дефицита госбюджета и призвали тщательно просчитывать все решения по увеличению бюджетных расходов с учетом реалистичных источников их покрытия.
Об этом пишет Фокус.
Прибавку в 30 тыс. грн на период военного времени ввели постановлением КМУ № 168 от 28 февраля 2022 года. Исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский говорит, что это требовало около 50 млрд грн дополнительных бюджетных расходов в месяц, но в начале полномасштабной войны никто не думал о расчетах.
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Как объясняют собеседники Фокуса, отмена надбавки постановлением правительства вызвана дефицитом средств в государственном бюджете. Однако в поправке депутата Дмитрия Разумкова в законопроект № 8312, который должен вернуть военным потерянные 30 тыс. грн, источники финансирования соответствующих бюджетных расходов не очерчены.
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То есть правка предусматривает, что во время действия военного положения зарплаты госслужащих и работников госпредприятий должны не превышать десять минимальных зарплат (67 тыс. грн), а сэкономленные на ограничении доходов чиновников средства будут направляться на доплаты военным.
Как пояснил Вышлинский, ограничение зарплат в госсекторе покрывает лишь 2% дополнительных расходов на выплату надбавок в 30 тыс. грн всем военным, тогда как остальные 98% придется «напечатать» или найти другие источники финансирования. Речь идет об эмиссионном финансировании дефицита госбюджета, к которому Нацбанк был вынужден прибегать в 2022 году путем выкупа государственных облигаций. За год объем такой эмиссии составил 400 млрд грн.
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Но в ответ на запрос «Фокуса» в Нацбанке подтвердили, что в 2023 году и дальше будут избегать этой практики.
«Национальный банк является сторонником неэмиссионного финансирования потребностей бюджета ради уменьшения рисков для макрофинансовой стабильности Украины», — заявляют в НБУ.
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У регулятора напоминают, что уже пять месяцев подряд благодаря совместным усилиям Нацбанка и Министерства финансов Украине удается обеспечивать безэмиссионное финансирование расходов на оборону. В результате этих действий устойчивость валютного рынка усилилась, а инфляция стабильно снижается. То есть избегание эмиссионного финансирования становится предпосылкой для защиты доходов граждан, в том числе — защитников, от инфляционного обесценения.
«Нужно тщательно просчитывать и экономически выверять все решения по увеличению бюджетных расходов с учетом наличия реалистичных источников их покрытия, ведь решения, ставящие под угрозу макрофинансовую стабильность — угрожают не только общей устойчивости экономики, но и обороноспособности Украины», — прокомментировали в Нацбанке ситуацию вокруг возврата надбавки военным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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