Силы обороны подвергли критике законопроект о возвращении 30 тысяч военным. Предлагают новый — Finance.ua

Силы обороны подвергли критике законопроект о возвращении 30 тысяч военным. Предлагают новый Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Руководители Сил обороны подвергли критике правку к закону, которой ранее попытались вернуть военным выплаты в 30 тыс. грн, и предлагают собрать рабочую группу для создания нового закона об оплате труда военнослужащих.

Об этом говорится в письме спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку, подписанном главнокомандующим ВСУ, министром обороны, начальником Генштаба ВСУ, главой Госпогранслужбы и руководителями силовых органов. Письмо опубликовал глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Руководители сил обороны направили в парламент письмо, в котором напоминают, что депутаты предлагают вернуть выплаты не только военным, но и службе гражданской защиты и полицейским независимо от возложенных задач и районов прохождения службы. Соответствующую правку парламентарии ранее проголосовали в целом.

Такое предложение, отмечают они, не решает вопрос, связанный с денежным вознаграждением, в частности, других силовиков, срочников и курсантов, а также не учитывает особенности прохождения службы в разных регионах и сложности задач.

«Еще более важно, чтобы справедливая система оплаты существовала не только на бумаге, но и была обеспечена соответствующими расходами, — отмечают в Силах обороны. — Разочарование военных очередным актом популизма может иметь негативные последствия для страны».

Как ранее сообщалось, законопроект о возврате выплаты 30 тысяч гривен военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов более чем в 4 млрд дол.

Следовательно, в письме предлагается создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства, Генерального штаба ВСУ для разработки изменений в законодательство, которые бы регулировали указанные авторами письма проблемы. Такие изменения должны быть внесены в зал парламента не позднее конца мая.

В середине апреля нардеп от «Голоса» Владимир Цабаль зарегистрировал в Раде блокирующее постановление об отмене решения о возвращении дополнительных выплат военным вне боевых действий. Пока это постановление не будет рассмотрено в парламенте, спикер не вправе подписать закон.

В письме призывают не рассматривать в зале это блокирующее постановление, пока новый законопроект не будет внесен в парламент.

Письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.

10 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект с правкой, возвращающей выплату 30 тысяч гривен для украинских военных, находящихся вне мест боевых действий, а также службе гражданской защиты и полицейским.

Правка возвращает надбавку путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий до 10 минимальных зарплат, или 67 тыс. грн.

По словам первого заместителя председателя налогового комитета Ярослава Железняка, для возвращения выплат в 30 тыс. грн военным необходимы дополнительные 152,4 млрд грн, тогда как экономия от ограничений зарплат должностных лиц позволит сэкономить до 3 млрд грн.

Економічна Правда По материалам:

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