Возврат выплат военным в 30 тыс. грн возможен только за счет увеличения налогов — Минфин Сегодня 15:36 — Казна и Политика

Возврат выплат военным в 30 тысяч гривен возможен только за счет увеличения налоговой нагрузки, в том числе НДС на 4% и военного сбора втрое.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире Forbes Business Breakfast.

Министр заявил, что считает, что вопрос возврата выплат 30 тысяч гривен не является поддержкой армии и вообще не об этом. Потому что систему мотивации выплаты военным должно определять военное руководство.

«Это должен определять Генштаб и Минобороны. И они определились, у них есть соответствующие приказы, где почему-то никто не говорит, что у нас кроме 30 и 100 тысяч есть еще 50 тысяч. И такую выплату получат достаточно большое количество военнослужащих. У нас есть другие системы мотивации, которые находятся внутри военного блока», — добавил Марченко.

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Он подчеркнул, что с такой системой в Министерстве финансов согласны.

«...А когда идет популизм, масштабов, которые трудно сдержать. Ну, я не буду подбирать слова, говоря, что возможно мы подумаем и посчитаем. Невозможно это сосчитать и невозможно это профинансировать. Это возможно сделать только в нише изменения в закон о бюджете, предусмотреть на год дополнительно 170 млрд грн, предусмотреть увеличение налогов, в том числе НДС на 4% и военный сбор в 3 раза и это можно профинансировать. Других вариантов, как это можно профинансировать, не существует», — сказал Марченко.

Он объяснил, что забирать на эти нужды средства у других категорий, например, из зарплат госслужащих невозможно, поскольку «это не сообщающиеся сосуды».

Зарплаты госслужащих финансируются за счет международной помощи.

«А вот армию, я еще раз подчеркну, мы должны финансировать за счет налогов собственного бизнеса. Поэтому увеличивая расходы на армию, надо понимать последствия таких шагов. Никто об этом почему-то не думает, когда голосует. Поэтому моя реакция была категорична и я ее не изменю», — резюмировал глава Минфина.

Справка Finance.ua:

10 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект с правкой, возвращающей выплату 30 тысяч гривен для украинских военных, находящихся вне мест боевых действий, а также службе гражданской защиты и полицейским. Правка возвращает надбавку путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий до 10 минимальных зарплат, или 67 тыс. грн;

по словам первого заместителя председателя налогового комитета Ярослава Железняка, для возврата выплат в 30 тыс. грн военным необходимы дополнительные 152,4 млрд грн, тогда как экономия от ограничений зарплат должностных лиц позволит сэкономить до 3 млрд грн;



руководители Сил обороны раскритиковали правку к закону, которой ранее попытались вернуть военным выплаты в 30 тыс. грн, и предлагают собрать рабочую группу для создания нового закона об оплате труда военнослужащих.



Економічна Правда По материалам:

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